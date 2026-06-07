Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật của lực lượng công an ở cố đô Huế

Người dân xứ Huế xếp hàng dài chờ giao lưu với lực lượng kỵ binh của công an
Loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 Hà Nội biến dạng, lệch khỏi vị trí ban đầu
Nhiều gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao Hà Nội bị xô lệch, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân do dầm cầu co giãn dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ.
Người dân ở Quảng Ngãi phát hiện quả bom nặng 230kg trong rừng
Trong lúc đi rừng, người dân thôn Tân Rát (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một quả bom nặng 230kg sót lại sau chiến tranh.
Lộ diện 3 doanh nghiệp được Hà Nội chốt thực hiện Trục đại lộ sông Hồng
UBND TP Hà Nội đã phê duyệt liên danh nhà đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư.
Bồ Đào Nha thắng Chile 2-1: Bruno Fernandes sút xa ngoạn mục
Sáng 7/6, Bồ Đào Nha thắng Chile 2-1 trong trận giao hữu quốc tế, với điểm nhấn là cú sút xa đẹp mắt của Bruno Fernandes.
Trực tiếp bóng đá Argentina vs Honduras hôm nay 7/6
Trực tiếp bóng đá Argentina vs Honduras diễn ra lúc 7h ngày 7/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Honduras mới nhất.
Dự báo thời tiết 7/6: Hà Nội nắng nóng, oi bức, nhiệt độ cao nhất trên 37°C
Dự báo thời tiết ngày 7/6, Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C.
TP.HCM mời cựu binh Mỹ dự hội thảo xác minh thông tin, tìm mộ liệt sĩ năm 1968
Cựu binh Mỹ, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ sẽ cùng tham dự hội thảo ngày 8/6 tại TP.HCM nhằm đối chiếu, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ Mậu Thân 1968.
Cháy trụ sở xã ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc bị hư hỏng
Vụ cháy xảy ra tại trụ sở khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, khiến nhiều phòng làm việc bị hư hỏng.
Phá đường dây mua bán vũ khí nguy hiểm nguỵ trang bằng 'súng thông bồn cầu'
Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trên TikTok và Zalo, thu giữ 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện.
Khởi tố tài xế tông liên hoàn làm 1 người chết trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội
Tài xế Nguyễn Văn Sáu có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở lái ô tô tông nhiều xe khác trên phố Nguyễn Chánh làm 1 phụ nữ tử vong, 2 người khác bị thương.
Loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 Hà Nội biến dạng, lệch khỏi vị trí ban đầu
Nhiều gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao Hà Nội bị xô lệch, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân do dầm cầu co giãn dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ.
Con trai đạo diễn Trần Lực: Nhận học bổng quốc tế, 17 tuổi đóng điện ảnh
Trần Tú (hay còn gọi là Trần Bờm) được nhận xét ngày càng điển trai, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố là NSND Trần Lực.
16 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi UAV, Cảng vụ hàng không miền Bắc nói gì?
Một UAV xuất hiện gần sân bay Nội Bài đã khiến hoạt động cất cánh phải tạm dừng gần một giờ.
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