Mãn nhãn màn biểu diễn khí công, võ thuật của Cảnh sát Cơ động Ninh Bình

Ngày 6/11, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện và ra mắt lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tinh nhuệ, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); diễn tập phương án chống tập trung đông người, gây rối ANTT.
Tại buổi báo cáo kết quả huấn luyện, Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSCĐ đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, thực hiện chương trình huấn luyện cho lực lượng CSCĐ tinh nhuệ, bảo đảm bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra.
Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần, thái độ, những kết quả trong công tác tổ chức tập luyện, diễn tập của các lực lượng tham gia.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ông Trần Anh Dũng yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, thực hiện tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động phá hoại của các loại tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.
Tập trung làm tốt hơn nữa công tác huấn luyện, ứng dụng công nghệ, phương pháp huấn luyện mới để nâng cao hiệu quả, xây dựng lực lượng CSCĐ thực sự là lực lượng tinh nhuệ, cơ động, xứng đáng là “quả đấm thép” của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...
Buổi báo cáo kết quả huấn luyện, các lực lượng tham gia thực hành báo cáo kết quả huấn luyện gồm 5 phần, trong đó phần 1 là phần Đồng diễn võ thuật CAND; phần 2 là phần Phân thế, xử lý tình huống; phần 3 gồm các nội dung Biểu diễn khí công, công phá: phần 4 là phần Kỹ chiến thuật vượt vật cản lao vòng lửa, kết hợp với kỹ năng sử dụng vũ khí, động vật nghiệp vụ áp sát mục tiêu và phần 5 là nội dung Xử lý tình huống chống tập trung đông người, gây rối ANTT...
Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBCS trong luyện tập và tổ chức diễn tập.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, CBCS lực lượng CSCĐ tinh nhuệ Công an tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh, kỷ luật trong công tác, không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ, chiến thuật, võ thuật CAND, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng nhận và giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.
Một số hình ảnh tại buổi báo cáo kết quả huấn luyện và ra mắt lực lượng CSCĐ tinh nhuệ:
