Kịch tính màn biểu diễn võ thuật quật ngã tội phạm của nữ CSGT Hà Nội

Thứ Năm, 07/08/2025 11:52:00 +07:00

(VTC News) - Công an TP Hà Nội có màn trình diễn võ thuật ấn tượng, tái hiện các pha truy bắt tội phạm kịch tính, thể hiện khí thế quyết liệt, sẵn sàng giữ bình yên cho Thủ đô.

Lúc 5h ngày 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" và chuẩn bị cho lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trên xe chỉ huy đi qua khán đài.

Tham gia buổi hợp luyện có gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chủ lực của Công an TP Hà Nội, bao gồm: Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự, các đơn vị đặc nhiệm.

Lực lượng công an phô diễn sức mạnh qua những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc, nổi bật là tình huống trấn áp, bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng. Theo kịch bản giả định, trong quá trình tuần tra, Công an TP Hà Nội phát hiện một nhóm quái xế tụ tập, lái xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm như dao, gậy, dao phóng lợn và lập tức tổ chức vây bắt.

Khi phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp cùng cảnh sát giao thông nhanh chóng triển khai đội hình, chia thành nhiều mũi tấn công và chốt chặn, áp sát, khống chế các đối tượng.

Trước tình huống khẩn cấp, nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông bật cao, quật ngã và khống chế đối tượng trong tích tắc. Màn trình diễn võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi trầm trồ, thán phục.

Sau ít phút, toàn bộ các đối tượng đã bị cảnh sát khống chế và thu giữ phương tiện. Màn trình diễn thể hiện rõ tinh thần dũng cảm, sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm trấn áp tội phạm của lực lượng Công an TP Hà Nội.

Màn trình diễn võ thuật của cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội.

Lễ diễu hành là dịp để thể hiện, biểu dương sức mạnh và quyết tâm trấn áp tội phạm của Công an TP Hà Nội, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành mọi nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lực lượng diễu binh, diễu hành bao gồm khối rước ảnh Bác Hồ, khối Hồng kỳ, xe chỉ huy mui trần, 15 khối diễu binh, 5 khối diễu hành và 10 khối phương tiện cơ giới.

Sau màn diễu binh của khối đi, khối các xe cơ giới, chuyên dụng của Công an TP Hà Nội tiến vào lễ đài.

Khối xe mô tô đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đoàn, tuần tra thành phố.

Khối xe chỉ huy - biểu tượng của ý chí kiên cường, bản lĩnh và sức mạnh tổ chức chính quy hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân.

Khối xe tham gia các hoạt động phòng chống khủng bố, bạo động, các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự.

Đặc biệt trong đó là khối 50 xe kiểm soát của Công an xã, phường. Sau khi sắp xếp, TP Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.

Đội hình xe chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Theo kế hoạch, ngày hội "Vì Thủ đô bình yên" diễn ra lúc 7h30 ngày 10/8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Minh Đức
