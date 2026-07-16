Diễn viên Việt Anh công khai hẹn hò Quỳnh Nga

(VTC News) -

Tối 15/7, diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đăng tải đoạn video ghi lại chuyến du lịch tại Nga. Trong video, nam diễn viên bế bổng Quỳnh Nga, xoay nhiều vòng đầy tình tứ. Khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.

Diễn viên Việt Anh đăng khoảnh khắc tình tứ cùng Quỳnh Nga.

Dưới phần bình luận, MC Vân Hugo hài hước hỏi: “Có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ?”. Việt Anh cũng úp mở đáp lại: “Có lẽ, bác ơi”, càng khiến người hâm mộ tin rằng cặp đôi đã sẵn sàng công khai chuyện tình.

Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên Việt Anh xác nhận đang hẹn hò Quỳnh Nga. Anh cho biết chuyến đi Nga vừa qua không chỉ để cả hai du lịch mà còn kết hợp công việc. Sau những buổi làm việc, cả hai tranh thủ tham quan nhiều địa danh nổi tiếng tại xứ sở bạch dương.

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, sau khi nam diễn viên kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Thời điểm đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhóm bạn nghệ sĩ, đi du lịch chung, chụp ảnh thân thiết và nhiều lần để lộ những chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin đồn hẹn hò nhiều năm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, diễn viên Việt Anh từng chia sẻ: “Tôi nghĩ sau này, nếu tôi và Nga có đến với nhau, đó cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi đều độc thân, không còn ràng buộc về pháp luật với người cũ. Tất nhiên, đó là tôi giả định trong tương lai”.

Suốt nhiều năm, cặp đôi liên tục bị bắt gặp đồng hành trong các chuyến du lịch, sự kiện, giải pickleball hay những buổi gặp gỡ bạn bè. Dù vậy, cả hai vẫn giữ kín chuyện tình cảm cho đến thời điểm hiện tại.

Diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981. Anh là một trong những nam diễn viên nổi bật của phim truyền hình phía Bắc, ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Cuộc chiến không giới tuyến, Những nẻo đường gần xa... Tháng 3/2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Về đời tư, Việt Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Anh kết hôn với biên tập viên Thùy Linh năm 2005 và ly hôn sau 5 năm. Người vợ đầu hiện sinh sống tại Canada cùng con trai. Năm 2015, nam diễn viên đăng ký kết hôn với Hương Trần, nhưng cuộc hôn nhân cũng khép lại vào năm 2019.

Trong khi đó, diễn viên Quỳnh Nga, sinh năm 1988, khởi nghiệp với vai trò ca sĩ trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua vai “cá sấu chúa” trong bộ phim Lập trình cho trái tim. Sau đó, cô ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Về nhà đi con, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... Bên cạnh diễn xuất, Quỳnh Nga còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, nổi bật là Chị đẹp đạp gió và đăng quang Bước nhảy hoàn vũ 2025.

Quỳnh Nga từng kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn và ly hôn vào năm 2019. Kể từ đó, chuyện tình cảm của nữ diễn viên luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.