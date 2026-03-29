Sao nhập tịch Malaysia tin đội nhà đủ sức thắng tuyển Việt Nam

"Tất nhiên tôi luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, trước mọi đối thủ", tiền vệ Nooa Laine trả lời phỏng vấn sau khi đội tuyển Malaysia đến Ninh Bình chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Việt Nam (diễn ra ngày 31/3) thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục bởi đội tuyển Việt Nam chắc chắn giành quyền đi tiếp trong khi đối thủ bị loại.

Dù vậy, đội tuyển Malaysia rất quyết tâm hướng tới trận đấu sắp tới trên sân vận động Thiên Trường. Sau khi bị xử thua 2 trận vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ và không còn cơ hội tham dự Asian Cup 2027, Nooa Laine và đồng đội vẫn muốn giành chiến thắng để gỡ gạc danh dự, chứng minh họ có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam mà không cần gian lận.

Cầu thủ sinh năm 2002 cho biết: "Trận gặp đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng là đội bóng mạnh. Tôi tin rằng đội tuyển Malaysia có thể giành chiến thắng.

Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn là vinh dự lớn và tôi luôn muốn thể hiện hết sức mình để cống hiến cho đất nước. Bất kể là giao hữu hay vòng loại Asian Cup, đây đều là trận đấu quan trọng, nhất là trước đối thủ mạnh".

Trước khi có án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia toàn thắng 5 lượt trận đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2027. Họ đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0, trong đó các cầu thủ nhập tịch có trình độ cao đến từ Nam Mỹ tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa 2 đội bóng.

Tuy nhiên, LĐBĐ thế giới (FIFA) sau đó phát hiện ra những cầu thủ nhập tịch này sử dụng hồ sơ giả mạo, không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia hợp lệ. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo thất bại. AFC dựa trên những phán quyết này để xử thua đội tuyển Malaysia 2 trận.

LĐBĐ Malaysia đối mặt với nhiều chỉ trích vì chiến lược đi đường tắt. Huấn luyện viên Peter Cklamovski và học trò cũng phải chịu sức ép lớn.

"Đây là trận đấu quan trọng vì 2 lý do. Đầu tiên, đây có thể được coi là trận đấu để lấy lại danh dự. Thứ hai, trận đấu kiểu này cũng giống như phục thù", huấn luyện viên Peter Cklamovski trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Astro Arena.