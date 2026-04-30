Mã QR ngân hàng trên thiệp cưới giúp khách đỡ phải 'gửi', có gì mà vô duyên?

Tôi không đồng ý với quan điểm của tác giả bài "Vô duyên khi để mã QR chuyển khoản trong thiệp cưới". VIệc đặt mã QR ngân hàng trên thiệp cưới là thực tế chứ không phải là sự thực dụng, kém duyên hay làm mất đi sự thiêng liêng của ngày hỷ.

Nếu nhìn nhận một cách khách quan dưới góc độ tiện ích và tâm lý khách mời, mã QR mừng cưới thực chất là rất văn minh, giúp giải quyết cho những tình huống dở khóc dở cười mà trước đây khách mời lẫn cô dâu chú rể buộc phải chấp nhận.

Cốt lõi của lời mời cưới là mong khách hiện diện để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi. Tuy nhiên, thực tế đời sống hiện đại với guồng quay công việc hối hả khiến việc tham dự đầy đủ mọi lời mời trở thành áp lực không nhỏ.

Trước đây, mỗi khi không thể đến dự, quy trình mừng hỷ thường trở nên vô cùng cồng kềnh. Khách phải cuống cuồng tìm người đi hộ để gửi gắm phong bì. Trong trường hợp không quen ai, họ phải trực tiếp gọi điện, nhắn tin hỏi xin số tài khoản của cô dâu chú rể.

Hành động hỏi số tài khoản của cặp đôi sắp cưới thường gây rất nhiều ngại ngùng. Nhiều khi, cô dâu chú rể còn không cho, bởi cuộc đối thoại trực diện về tiền bạc khiến cả người cho lẫn người nhận đều phải lựa lời để không bị xem là thực dụng.

Sự xuất hiện của mã QR trên thiệp cưới giải quyết hoàn toàn sự phiền toái này. Nó đóng vai trò như một tùy chọn để khách mời chủ động mừng cưới, thể hiện tình cảm, sự chu đáo của mình mà không cần qua trung gian.

Thay vì cuống cuồng nhờ người đi hộ, khách chỉ cần mừng cưới qua mã QR có sẵn trên thiệp. (Ảnh minh họa: AI)

Chẳng ai muốn phải làm phiền bạn bè bằng câu nhờ vả "Bỏ phong bì giúp tớ với" hay lo lắng không biết người được nhờ có nhớ giúp hay không. Rất ít ai dám hỏi lại rằng: "Hôm nay, cậu đi hộ tớ tiền mừng chưa?". Với một thao tác quét mã trong 3 giây, tiền mừng được chuyển thẳng đến tài khoản chính chủ cùng lời chúc cá nhân hóa, nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Tình huống nhờ mừng hộ rồi quên trả khiến cả hai bên đều khó xử cũng không xảy ra.

Chuyện "gửi gắm" còn một điều ngại ngùng nữa là để lộ mức tiền mừng của mình - chuyện rất riêng tư giữa người mừng và cô dâu chú rể, phản ánh mức độ thân thiết và khả năng tài chính cá nhân. Khi được nhờ mừng hộ, người trung gian có thể vô tình hay hữu ý biết được "sức nặng" của chiếc phong bì. Trong nhiều trường hợp, câu chuyện "người này mừng bao nhiêu, người kia gửi thế nào" dễ trở thành chủ đề bàn tán ngoài lề.

Sự riêng tư này giúp bảo vệ lòng tự trọng của người gửi trong những lúc khó khăn về kinh tế, giữ cho tình cảm bạn bè không bị bàn tán bởi những ánh nhìn của người thứ ba. Điều này tôi thấy rất văn minh.

Việc in mã QR lên thiệp cưới có khiến những vị khách lớn tuổi thấy phản cảm, coi đó là sự thiếu tôn trọng? Theo tôi, đây là sự lo lắng thái quá. Đối với những người thực sự lớn tuổi, tấm mã QR nhỏ bé ở góc thiệp chỉ là một ký hiệu công nghệ xa lạ. Họ thường lướt qua nó mà không hề phán xét. Chưa kể, mã QR thường đi kèm vài lời nhắn tinh tế, vậy nên cũng không khiến ai cảm thấy khó chịu như bị "đòi tiền".

Sự phản cảm nếu có, thường chỉ đến từ những định kiến khắt khe của người đứng ngoài cuộc nhìn vào. Còn với những người thân thiết, họ luôn có cái nhìn bao dung và hiểu rằng đó là sự mới mẻ của giới trẻ mà thôi.

Cuối cùng, một đám cưới hạnh phúc không nằm ở chỗ tiền mừng được gửi qua hòm giấy hay qua ngân hàng, mà nằm ở sự thoải mái của cả chủ và khách. Khách mời cảm thấy tiện lợi và cô dâu chú rể cảm thấy an tâm, thì chắc chắn để mã QR trên thiệp cưới chẳng có gì là phản cảm cả.

Ngày cưới là để vui, chứ chẳng phải để câu nệ hình thức hay soi từng chi tiết nhỏ.

