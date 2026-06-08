Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật

(VTC News) -

Trong cộng đồng những người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản có một câu chuyện thường xuyên được truyền tai nhau và luôn gây ra sự ngỡ ngàng với những ai mới đến. Đó là trải nghiệm khi một người nước ngoài đi ngang qua nhà dân, tình cờ thấy cây hồng, cây cam trĩu quả, rụng đầy gốc mà không ai thu hoạch nên ngỏ lời xin vài trái. Gia chủ người Nhật mỉm cười thân thiện, vui vẻ hái cho vị khách. Thế nhưng khi người khách đi ngang qua con đường đó vào ngày hôm sau, họ sững sờ phát hiện cái cây xanh tốt kia đã bị cưa đổ tận gốc.

Trong lăng kính của văn hóa làng xã Việt Nam, việc chia sẻ cây trái trong vườn là biểu hiện của tình làng nghĩa xóm, sự hào sảng và lòng hiếu khách. Do đó, hành động chặt cây của người Nhật rất dễ bị hiểu lầm là sự ích kỷ, hẹp hòi hoặc lãng phí. Tuy nhiên, đứng ở góc độ phân tích xã hội học và tâm lý học văn hóa, hành động này hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực mà nó là một phản ứng logic, phản ánh nguyên tắc ứng xử đặc trưng của con người xứ sở hoa anh đào.

Người Nhật Bản vui vẻ khi người lạ hỏi xin quả trong vườn nhà mình. (Ảnh minh họa: AI)

Meiwaku, triết lý không làm phiền cộng đồng

Hạt nhân trong văn hóa giao tiếp và tổ chức xã hội của người Nhật là khái niệm "Meiwaku", hiểu nôm na là tránh gây phiền hà cho người khác. Triết lý này được giáo dục từ thuở lọt lòng và chi phối gần như mọi quyết định trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Tại các khu dân cư Nhật Bản, nhà cửa thường được xây dựng san sát nhau. Một cây ăn quả đến mùa rụng trái nếu không được dọn dẹp kịp thời sẽ lên men, sinh ra mùi khó chịu, thu hút ruồi muỗi, côn trùng, hoặc những bầy quạ ồn ào đến kiếm ăn. Điều này trực tiếp gây ô nhiễm và phiền toái cho hàng xóm xung quanh.

Đáng nói hơn, việc có người lạ thường xuyên dừng lại trước cổng nhà để xin trái, ngắm nghía hay hái quả sẽ tạo ra sự xáo trộn không đáng có trong một khu phố vốn đề cao sự yên tĩnh và an ninh. Thay vì để cái cây tiếp tục phát triển và trở thành nguồn cơn gây ra phiền toái cho cộng đồng, gia chủ có thể chọn cách triệt tiêu tận gốc vấn đề bằng một nhát cưa.

Ranh giới Uchi - Soto và tâm lý e ngại sự nhòm ngó

Người Nhật đặc biệt đề cao quyền sở hữu cá nhân và ranh giới không gian riêng tư. Họ phân định rất rõ ràng giữa "Uchi" (bên trong - thuộc về gia đình, sự riêng tư) và "Soto" (bên ngoài - xã hội, người lạ). Ngôi nhà và khu vườn là nơi chốn an toàn tuyệt đối của họ.

Khi một người lạ phát hiện ra cây ăn quả và đến xin, thông điệp mà gia chủ tiếp nhận không chỉ đơn thuần là "họ muốn thưởng thức trái cây". Trong tiềm thức, người Nhật cảm thấy không gian sống riêng tư của mình đang bị nhòm ngó, chú ý và giám sát. Họ mang tâm lý lo xa thường trực: Nếu hôm nay cho người này, ngày mai liệu có người khác nghe kể lại và tiếp tục đến xin nữa không? Liệu việc dễ dãi cho đi có tạo ra một tiền lệ xấu, khiến những người vô ý thức tự tiện trèo rào hái trộm khi chủ nhà đi vắng?

Sự xâm phạm ranh giới này tạo ra một áp lực tâm lý vô hình nhưng vô cùng nặng nề. Đối với người Nhật, việc chặt bỏ một cái cây được xem là cái giá quá rẻ để mua lại sự bình yên và đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối đối với ranh giới tư gia.

Áp lực từ trách nhiệm pháp lý và an toàn sức khỏe

Đứng ở lăng kính pháp luật và ý thức công dân, Nhật Bản là một quốc gia có những quy định vô cùng chặt chẽ về trách nhiệm dân sự. Việc cho phép người lạ hái trái cây trong vườn nhà tiềm ẩn những rủi ro pháp lý mà không một gia chủ nào muốn gánh chịu.

Giả sử trong quá trình leo trèo hái quả hay với cành, người khách vô tình trượt chân ngã, gãy cành và chấn thương, chủ nhà hoàn toàn có thể bị vướng vào các rắc rối kiện tụng liên quan đến việc không đảm bảo an toàn tại khuôn viên tư hữu.

Bên cạnh đó, người Nhật vô cùng khắt khe với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trái cây tự trồng trong vườn thường không qua bất kỳ khâu kiểm định y tế hay tiêu chuẩn nông nghiệp nào. Nếu người khách ăn vào và không may gặp vấn đề về tiêu hóa, ngộ độc hay dị ứng do nhựa cây, chủ nhà sẽ là người đầu tiên phải đối mặt với sự dằn vặt về đạo đức, thậm chí là bồi thường rủi ro.

Tư duy cẩn tắc vô áy náy đã ăn sâu vào tiềm thức, buộc họ phải loại bỏ hoàn toàn các biến số rủi ro bằng cách tiêu hủy nguồn cơn gây ra chúng.

Tuy nhiên sau đó họ sẽ chặt bỏ cây ăn quả vừa bị xin bởi nhiều lý do. Ảnh minh họa: AI

Bối cảnh xã hội và bài toán bảo trì cảnh quan đô thị

Cuối cùng, để giải mã trọn vẹn hiện tượng này, chúng ta không thể bỏ qua bối cảnh nhân khẩu học của Nhật Bản. Đây là quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng. Rất nhiều ngôi nhà có vườn tược hiện nay thuộc sở hữu của những người cao tuổi. Họ không còn đủ sức khỏe để thường xuyên cắt tỉa cành lá, phun thuốc sâu, thu hoạch trái chín hay quét dọn lá rụng mỗi ngày.

Việc xử lý rác thải từ cây cối ở Nhật cũng vô cùng tốn kém và phức tạp, đòi hỏi phải phân loại rác cháy được, mua túi rác chuyên dụng và vứt đúng ngày. Sự xuất hiện của một người lạ hỏi xin quả đôi khi đóng vai trò như giọt nước tràn ly, nhắc nhở gia chủ rằng cái cây đã phát triển vượt quá khả năng chăm sóc và kiểm soát của họ. Việc đốn hạ cây, suy cho cùng, là một quyết định mang tính thực tế để giải phóng bản thân khỏi gánh nặng lao động và chi phí bảo trì cảnh quan trong tương lai.

Tựu trung lại, hiện tượng người Nhật chặt cây khi có người xin quả không phải là biểu hiện của sự hẹp hòi, ích kỷ hay lãng phí. Nó là một lát cắt phản ánh chân thực một hệ tư tưởng phức tạp, pha trộn giữa ý thức tôn trọng tập thể, triết lý không làm phiền, sự bảo vệ không gian cá nhân và sự cẩn trọng trước pháp luật. Thấu hiểu những câu chuyện nhỏ này không chỉ giúp người nước ngoài tránh được các cú sốc văn hóa khi hội nhập, mà còn đem lại một góc nhìn đa chiều, khoa học và bao dung hơn trước sự khác biệt trong hệ quy chiếu giá trị của mỗi quốc gia.

Tùy Ý