Vì sao người Nhật Bản không bao giờ vừa đi vừa ăn trên phố?

(VTC News) -

Giữa lòng Tokyo hay Osaka, Nhật Bản náo nhiệt, hình ảnh hàng nghìn người hối hả di chuyển qua các giao lộ dường như đã trở thành một biểu tượng của nhịp sống hiện đại. Thế nhưng, có một chi tiết kỳ lạ mà bất cứ du khách nào cũng dễ dàng nhận thấy là dù vội vã đến đâu, du khách sẽ hiếm khi bắt gặp một người Nhật nào vừa đi vừa nhai ổ bánh mì hay cầm ly cà phê uống dở trên tay.

Vì sao người Nhật Bản hiếm khi vừa đi vừa ăn?

Trong văn hóa Nhật, có những không gian mà việc ăn uống ngoài trời được khuyến khích như khu phố ẩm thực (Shotengai), khu chợ truyền thống như Tsukiji ở Tokyo hay Nishiki ở Kyoto, và đặc biệt là các lễ hội (Matsuri). Thế nhưng việc vừa đi trên đường vừa ăn lại bị xem là cấm kỵ. Sự vắng bóng của thói quen ăn uống trên đường phố không đơn thuần là câu chuyện về sở thích cá nhân.

Một tấm biển quy định cấm vừa đi, vừa ăn trên đường tại Kyoto, Nhật Bản. (Ảnh: JRA)

Lòng trân trọng thực phẩm và triết lý Itadakimasu

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất xuất phát từ triết lý "Itadakimasu" – sự trân trọng tuyệt đối dành cho thực phẩm. Trong văn hóa Nhật Bản, bữa ăn không chỉ là việc nạp năng lượng mà là một nghi thức để bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên và những người đã tạo ra món ăn đó.

Người Nhật tin rằng mỗi hạt gạo, mỗi miếng cá đều có linh hồn và công sức lao động khổ nhọc đằng sau. Khi một người vừa đi vừa ăn, sự tập trung vào món ăn bị phân tán bởi tiếng ồn, xe cộ và những xao nhãng trên đường phố. Hành động này bị coi là thiếu tôn trọng đối với thực phẩm, biến việc thưởng thức nên hời hợt.

Việc ngồi xuống, dành trọn vẹn sự chú ý cho đĩa ăn trước mặt mới là cách hành xử đúng mực của một người có giáo dục. Họ muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị và kết cấu của món ăn thay vì nuốt vội vàng khi đang di chuyển.

Hành động ăn uống trên đường, không đúng nơi quy định bị xem là bất lịch sự. (Ảnh: Island)

Ý thức tránh gây phiền hà cho người khác

Người Nhật Bản rất ý thức về "Meiwaku" – tránh gây phiền hà cho người khác. Đây là sợi dây cốt lõi duy trì trật tự xã hội tại Nhật Bản. Không gian công cộng, đặc biệt là trên tàu điện hay các con phố đi bộ đông đúc, được coi là không gian chung cần sự sạch sẽ và tĩnh lặng tuyệt đối.

Việc vừa đi vừa ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro gây khó chịu cho những người xung quanh. Mùi thức ăn nồng nặc trong không gian kín, nguy cơ làm đổ nước sốt lên quần áo người khác trong đám đông, hay đơn giản là tiếng nhai nhồm nhoàm đều bị coi là hành vi thô lỗ.

Người Nhật luôn tự đặt mình vào vị trí của người đối diện để hành động. Giữ cho đôi môi khép lại và đôi tay sạch sẽ khi ở ngoài đường chính là biểu hiện của sự tinh tế và lòng tự trọng trong giao tiếp xã hội.

Nhiều nơi tại Nhật Bản nghiêm cấm du khách ăn trên đường phố. (Ảnh: Japantouristtips)

Trách nhiệm giữ gìn vệ sinh đô thị

Một trong những điều khiến du khách ngạc nhiên nhất khi đến Nhật Bản là sự sạch bóng của đường phố dù rất hiếm thấy thùng rác công cộng. Điều này liên quan trực tiếp đến thói quen ăn uống của người dân bản địa.

Khi người dân không ăn uống trên đường, lượng rác thải phát sinh như bao bì, ly giấy, khăn giấy sẽ giảm đi đáng kể. Phần lớn người Nhật sau khi mua đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi sẽ chọn cách đứng ăn ngay tại khu vực quy định bên trong cửa hàng hoặc mang về nhà, về văn phòng.

Việc này giúp họ kiểm soát được rác thải của chính mình. Họ quan niệm rằng nếu mang đồ ăn ra đường, bạn phải có trách nhiệm với cái bao bì đó cho đến khi tìm được nơi vứt thích hợp, thường là tại nhà riêng. Chính thói quen này đã giúp các đô thị Nhật Bản duy trì được vẻ ngoài thanh lịch và sạch sẽ đến kinh ngạc.

Người bản địa và du khách vẫn được phép vừa đi vừa ăn tại các hội chợ hay lễ hội. (Ảnh: LiveJapan)

Quan niệm về thẩm mỹ

Lý do cuối cùng thuộc về khía cạnh thẩm mỹ và giáo dục gia đình. Từ khi còn nhỏ, trẻ em Nhật Bản đã được dạy rằng việc ăn uống trên đường phố là hành vi "thiếu đoan trang" (gyoji ga warui). Hình ảnh một người vừa đi bộ vừa nhai thức ăn bị xem là nhếch nhác, làm mất đi phong thái điềm tĩnh và lịch sự cần có của một công dân trưởng thành.

Trong một xã hội coi trọng thể diện và sự chỉn chu như Nhật Bản, việc giữ gìn hình ảnh cá nhân trước mắt công chúng là vô cùng quan trọng. Ăn uống là một hành động mang tính riêng tư và cần được thực hiện trong không gian phù hợp như nhà hàng, quán ăn hoặc tại gia. Sự khắt khe này không nhằm mục đích gò bó con người, mà để tạo ra một môi trường sống nơi mọi thứ đều diễn ra đúng nơi, đúng lúc và đúng mực.

Văn hóa không ăn uống trên đường phố của người Nhật có thể khiến người phương Tây cảm thấy kỳ lạ, nhưng đó lại chính là minh chứng cho sự tinh tế và ý thức cộng đồng cao độ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những hành động nhỏ nhất như việc ăn một miếng bánh cũng có thể trở thành thước đo của sự văn minh và lòng trân trọng đối với cuộc sống xung quanh.