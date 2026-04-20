Ly cà phê sáng của người Việt đã thay đổi ra sao?

7h sáng, ông Nguyễn Văn Sáu (ngụ đường Đỗ Thị Lời, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) lại ra đầu hẻm uống cà phê. Cà phê sữa vẫn là thức uống yêu thích của ông khi khởi đầu ngày mới.

Ly cà phê sáng của người dân TP.HCM đang dần thay đổi. (Ảnh minh họa: Đại Việt)

Theo ông Sáu, trong 10 năm trở lại đây, ly cà phê đã khác xưa rất nhiều. Cụ thể, cách đây 10 năm, ly cà phê truyền thống pha phin khá đậm đặc và mùi thơm nồng.

Sở dĩ mùi cà phê thơm là nhờ các nguyên liệu như bơ, mỡ gà, rượu hoặc caramel… được pha trộn khi rang cà phê. Hạt cà phê cũng được rang cháy hơn để nước cà phê có độ sánh, sệt, hấp dẫn vị giác người uống. Giá 1 ly cà phê sữa ở quán bình dân ngày ấy khoảng 10.000 đồng.

Thời điểm hiện tại, cà phê hương vị cũ đã dần được thay thế bằng cà phê nguyên chất. Loại cà phê có vị chua nhẹ, ít mùi thơm và không sánh sệt như cà phê truyền thống. Giá mỗi ly cà phê sữa ở quán bình dân khoảng 20.000 đồng.

“Sau khi đổi qua cà phê nguyên chất theo xu hướng thì mình cũng quen dần với hương vị mới. Điều quan trọng là cà phê nguyên chất khiến mình cảm thấy an toàn, yên tâm cho sức khỏe hơn", ông Sáu nói.

Cũng như ông Sáu, anh Hoàng Thanh Bình (ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng) cũng thường xuyên uống cà phê đen vào buổi sáng. Do công việc bận rộn nên anh thường mua cà phê mang đi. Anh thường mua cà phê đen pha máy ở một tiệm gần nhà. Giá mỗi ly cà phê là 16.000 đồng.

“Sau 10 năm, ly cà phê đá tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên, hương vị đã hoàn toàn khác biệt. Tôi đã trở thành tín đồ của cà phê pha máy bởi hương vị tự nhiên của hạt cà phê được giữ lại trọn vẹn”, anh Bình nói.

Cà phê pha máy được sử dụng ở khắp mọi nơi tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, anh Phạm Hồ Chí Trung, người pha chế cà phê chuyên nghiệp - chủ hệ thống Barista Collective cho biết, hiện nay, người tiêu dùng tại Việt Nam đã thông thái hơn rất nhiều.

Người dân từ việc biết uống cà phê sạch đã chuyển sang “thưởng thức cà phê”. Họ dễ dàng phân biệt được cà phê xịn và cà phê không ngon, phân biệt được cả từng giống cà phê như Arabica, Robusta. Người dân có kiến thức về cà phê rất tốt.

Anh Phạm Hồ Chí Trung thực hiện pha chế cà phê cho khách tham quan Triển lãm Cafe Show. (Ảnh: Đại Việt)

“Hiện nay, những người sành cà phê còn chọn cà phê Specialty (cà phê đặc sản) để thưởng thức hằng ngày. Loại cà phê này không đắng, nhẹ như uống trà và ít cafein. Cà phê Specialty ít oxy hóa, tốt cho tim mạch và giảm mỡ khá tốt. Điều này chứng tỏ gu thưởng thức cà phê của người Việt ngày càng được nâng tầm và rất đa dạng”, anh Trung nói.

Theo anh Trung, với những người pha cà phê thành thạo, họ chỉ cần thao tác trên máy khoảng 1 phút là đã có ly cà phê thơm ngon, chất lượng. Phong cách pha cà phê mới tiết kiệm thời gian hơn cà phê truyền thống rất nhiều.

Còn theo ông Huỳnh Phước Minh, Giám đốc kinh doanh và kỹ thuật Công ty Kiến Nam Barista chia sẻ, trong 1 thập kỷ qua, xu hướng tiêu dùng cà phê của người Việt đang dần thay đổi mạnh mẽ. Cà phê pha máy được phổ biến rộng rãi trong đời sống người dân.

Theo ông Minh, người yêu cà phê có thể mua những máy pha cà phê với giá khoảng vài chục triệu đồng để tự pha chế tại nhà. Các quán cà phê thì sử dụng những máy pha cà phê chuyên nghiệp hơn với giá từ vài trăm triệu đồng, thậm chí nhiều máy có giá 500 - 700 triệu đồng.

“Phân khúc máy pha cà phê được người tiêu dùng mua nhiều nhất vẫn nằm trong khoảng 30 - 70 triệu đồng/máy. Các dòng máy pha cà phê của Ý, Mỹ, Hà Lan luôn được ưa chuộng hàng đầu. Trong đó, các thương hiệu đến từ Ý là được ưa chuộng nhất”, ông Minh nói.

Nhiều loại máy pha cà phê có giá từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nhận định, xu hướng tiêu dùng của người Việt ngày càng sành sỏi. Người dân ưa chuộng cà phê nguyên chất, có nguồn gốc rõ ràng và thương hiệu uy tín.

Người Việt luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm mới, minh chứng rõ nét nhất là sự phát triển của các chuỗi cà phê Specialty và cà phê Robusta chất lượng cao. Điều này cho thấy xu hướng thưởng thức tại quán đang dần thay đổi, người dân chú trọng vào không gian và trải nghiệm.

"Người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ đang quan tâm hơn đến các sản phẩm có chứng nhận bền vững, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội”, đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam thông tin.

Cũng theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, giá cà phê trong nước cũng đang chịu áp lực trong ngắn hạn do dư cung toàn cầu và nguồn cung từ Brazil tăng.

Việc tái cơ cấu vùng trồng trong nước đang được triển khai mạnh mẽ. Điển hình như Lâm Đồng đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng cà phê Robusta, đặc biệt là Robusta chất lượng cao.

Gu thưởng thức cà phê của người Việt ngày càng được nâng tầm. (Ảnh: Đại Việt)

Nghiên cứu của iPOS.vn và Nestlé Professional cho thấy, năm 2025, doanh thu ngành đồ uống của Việt Nam đạt gần 125.500 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm trước. Trong đó, các cửa hàng đồ uống bình dân (giá từ 16.000 - 29.000 đồng/ly) chiếm hơn 42%, các cửa hàng đồ uống trung cấp (30.000 - 70.000 đồng/ly) chiếm hơn 50%.

Tuy nhiên, năm 2025, tần suất tiêu dùng đồ uống của người Việt đã chững lại so với năm 2024. Người dân uống ít hơn nhưng lựa chọn kỹ hơn. Cụ thể, nhóm mua đồ uống hằng ngày giảm từ 18,2% xuống còn 13,6%. Nhóm mua đồ uống 3 - 4 lần/tuần giảm từ 32,8% xuống còn 31,59%.

Ông Đàm Hoàng Việt, Tổng giám đốc Black Pearl Việt Nam nhận định, thị trường đồ uống không còn đi theo quỹ đạo mở rộng đồng đều như trước. Dòng tiền và khách hàng hiện tập trung về hai đầu.

Một đầu là các mô hình giá rất rẻ, lấy chiến lược giá để lấy lưu lượng thường xuyên. Đầu còn lại là những thương hiệu làm thật sự tốt, có giá trị sản phẩm rõ ràng, trải nghiệm chỉn chu.

“Trong bối cảnh đó, nhóm doanh nghiệp đứng ở khoảng giữa là nhóm dễ tổn thương nhất. Họ không đủ rẻ để cạnh tranh bằng giá, nhưng cũng không đủ xuất sắc để thuyết phục khách hàng chi tiền trải nghiệm. Chính vì vậy, thời gian qua là giai đoạn sàng lọc rất mạnh mẽ, đơn vị nào kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp mới có sự tăng trưởng”, ông Việt nói.