Lời khai của gã đàn ông dùng súng sát hại tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ

Liên quan vụ gã đàn ông sát hại tài xế taxi, bắn bố mẹ vợ, theo lời khai ban đầu của người gây án là Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, thường trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng), vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân kéo dài, vợ Đạo bỏ về quê, khiến bức xúc dồn nén.

Khoảng 14h ngày 26/3, Đạo mang theo súng tự chế, thuê taxi do anh B.T.S. lái đi từ Đà Nẵng về Quảng Trị để giải quyết việc gia đình.

Khi về đến xã Kim Phú (Quảng Trị), Đạo đề nghị anh S. cho mượn xe chạy việc riêng nhưng anh không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Đạo lấy súng tự chế mang theo bắn chết anh S. và giấu thi thể tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Nguyễn Ngọc Đạo tại trụ sở cơ quan công an.

Sau đó, tên này lái ô tô về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Khoảng 22h05 cùng ngày, Đạo dùng súng tự chế bắn bố mẹ vợ, khiến bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Văn H. bị thương nặng. Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, nên quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục Đạo tự thú. Đến khoảng 4h ngày 27/3, Nguyễn Ngọc Đạo tự nguyện giao nộp súng và tự thú.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo về hành vi “Cướp tài sản”, “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”.