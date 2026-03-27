Bắt gã thanh niên sát hại tài xế taxi, bắn bố mẹ vợ ở Quảng Trị

Ngày 27/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các lực lượng chức năng vừa khống chế và bắt thành công nghi phạm sát hại 2 người và 1 người bị thương nặng xảy ra tại địa phương.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; hiện đang tạm trú tại TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi mang biển kiểm soát 43H-099.47 do anh Biện Thái S. (SN 1986, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển, đi từ Đà Nẵng về xã Kim Điền.

Nguyễn Ngọc Đạo (áo cộc tay màu đen) được lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ và di lý về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra

Khi đến địa phận thôn Liêm Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Đạo dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn chết tài xế Biện Thái S. và đưa thi thể anh S. vào vườn keo cất giấu nhằm phi tang.

Sau khi giết tài xế S., Nguyễn Ngọc Đạo tiếp tục điều khiển xe taxi về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình (xã Kim Điền).

Khoảng 22h, ngày 26/3, tại nhà bố mẹ vợ, do mâu thuẫn gia đình nên Đạo tiếp tục dùng súng bắn ông Phan Văn H. (SN 1960 - bố vợ) và bà Đinh Thị Thanh Toán (SN 1962 - mẹ vợ).

Hậu quả ông Phan Văn Huyên bị thương đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 108 (TP Hà Nội), bà Đinh Thị Thanh Toán chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Đạo điều khiển ô tô taxi BKS 43H - 099.47 di chuyển về nhà bố đẻ ở thôn Đặng Hóa (xã Kim Điền) rồi cố thủ trên xe.

Đến khoảng 4h, 27/3 qua quá trình vận động của các lực lượng, Nguyễn Ngọc Đạo mới chịu buông vũ khí để tự thú. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.