Diện mạo tuyến Vành đai 4 khu vực phía Bắc Hà Nội

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công từ giữa năm 2023, là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc hiện nay. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua ba địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Đoạn qua Hà Nội dài khoảng 56,5 km, đóng vai trò trục kết nối chính của vùng Thủ đô.