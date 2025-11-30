Điểm danh loạt hàng Việt Nam đạt kỷ lục xuất khẩu, nức tiếng thế giới

(VTC News) -

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 801 tỷ USD, vượt kết quả đạt được của năm 2024 (786,29 tỷ USD), trở thành mức cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD, nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng đã lập kỷ lục mới.

Xuất khẩu tôm hùm là một trong những điểm sáng nhất của ngành thủy sản Việt Nam năm 2025. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm hùm tăng mạnh trong tháng 10, đạt 93 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam đạt kỷ lục 712 triệu USD, tăng 135% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu tôm hùm tăng kỷ lục.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đây là mức tăng hiếm có đối với một nhóm thủy sản đơn lẻ.

Trong cơ cấu mặt hàng, tôm hùm xanh giữ vai trò chủ lực khi chiếm 98% tổng kim ngạch với giá trị 700 triệu USD, tăng 141%. Ngược lại, tôm hùm bông và các loại khác ghi nhận mức giảm nhẹ lần lượt 22% và 1%.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2025, xuất khẩu sầu riêng cũng chính thức vượt mức kỷ lục 3,2 tỷ USD của cả năm 2024. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu mặt hàng này tăng 12,3%, cao hơn đáng kể so với mức 2,85 tỷ USD của 10 tháng đầu năm 2024.

Sầu riêng giữ vị trí "ngôi sao", đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt giá trị xuất khẩu rau quả.

Lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, để duy trì đà tăng trưởng, Việt Nam cần hệ thống mã số vùng trồng minh bạch và đảm bảo quy trình sản xuất bền vững. Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu quốc gia và tăng cường chế biến sâu là hướng đi cần thiết để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế.

Một mặt hàng xuất khẩu khác cũng tăng trưởng ấn tượng đó là cà phê. Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tính đến ngày 15/11, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,35 triệu tấn với giá trị 7,64 tỷ USD. Dù sản lượng chỉ tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước nhưng kim ngạch tăng tới 62,6% nhờ giá cà phê duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, dù năm 2025 vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc nhưng giá trị xuất khẩu cà phê đã vượt xa mức kỷ lục 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Xuất khẩu cà phê tăng kỷ lục. (Ảnh minh họa)

Cùng thời điểm, xuất khẩu hạt điều cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Tính đến giữa tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt 4,51 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mốc 4,34 tỷ USD của cả năm 2024, lập mức đỉnh mới.

Trong nửa đầu tháng 11/2025, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hơn 8.200 tấn hạt tiêu, thu về gần 53 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 213.400 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt 1,44 tỷ USD.

Với kết quả này, xuất khẩu hạt tiêu cũng lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua con số 1,43 tỷ USD của cả năm 2016.

Tính đến ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu toàn ngành điện tử đạt gần 143 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 92,13 tỷ USD, tăng 48,3%, điện thoại và linh kiện 50,83 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính về giá trị tuyệt đối, mức tăng thêm của ngành điện tử so với cùng kỳ năm trước lên tới 32 tỷ USD. Sự gia tăng kỷ lục của điện tử góp phần dẫn dắt đà tăng trưởng xuất khẩu của cả nước với kim ngạch trên 410 tỷ USD. So với cả năm 2024, xuất khẩu điện tử hơn 10 tháng qua đã vượt 16,5 tỷ USD.

Việt Nam đã chính thức lọt nhóm 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới, sau khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 801 tỷ USD tính đến ngày 15/11/2025. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và thậm chí vượt qua dự báo 800 tỷ USD mà Bộ Công Thương đưa ra hồi tháng 9.