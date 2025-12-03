Thêm mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu

(VTC News) -

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), tính đến cuối tháng 10, kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam đạt 627 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù nguồn cung nguyên liệu trong nước khan hiếm nhưng tháng 10 vẫn là tháng xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt kim ngạch cao nhất từ đầu năm - 83 triệu USD.

Nguyên nhân là do các thị trường quốc tế tăng nhu cầu vào dịp cuối năm, đặc biệt là với các sản phẩm tiện lợi, chế biến sẵn. Thị trường xuất khẩu chủ lực là các quốc gia thuộc khu vực Đông Á và ASEAN. Hàn Quốc vẫn là đối tác lớn nhất, tiếp theo là Nhật Bản và Thái Lan.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu lập đỉnh mới sau 10 tháng đầu năm 2025.

Điểm đặc biệt ở các thị trường này là xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh mẽ về các sản phẩm tiện lợi như mực khô ăn liền, mực một nắng, bạch tuộc chế biến sẵn. Các thị trường như Hàn Quốc và Nhật Bản đặc biệt ưa chuộng các sản phẩm chế biến sẵn, giúp tăng trưởng xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam.

Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam, khi xu hướng tiêu thụ các sản phẩm chế biến sẵn tăng mạnh. Theo dự báo, nếu nguồn cung nguyên liệu trong nước được ổn định, quý IV/2025 có thể chứng kiến mức tăng trưởng thêm 10-15% so với quý III.

Trước đó, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 801 tỷ USD, vượt kết quả đạt được của năm 2024 (786,29 tỷ USD), trở thành mức cao nhất từ trước tới nay và thậm chí vượt qua dự báo 800 tỷ USD mà Bộ Công Thương đưa ra hồi tháng 9. Với kết quả này, Việt Nam đã chính thức lọt nhóm 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới.

Trong đó, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD, nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng đã lập kỷ lục xuất khẩu mới như: tôm hùm, sầu riêng, hạt điều, cà phê, thiết bị điện tử.