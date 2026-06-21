(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 23h ngày 21/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng H World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Sau trận ra quân không như ý, Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu Ả Rập Xê Út với sức ép phải thắng sau trận hoà 0-0 với Cape Verde. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã giành 1 điểm trước Uruguay và mong muốn tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út Thời gian: 23h ngày 21/6. Giải đấu: Bảng H World Cup 2026. Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út trên kênh nào?

Trận Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 23h ngày 21/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út hôm nay

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út trên ứng dụng VTVgo hoặc website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 23h ngày 21/6 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng H. Khung giờ thi đấu tương đối thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Bảng H khởi đầu bằng hai trận hòa. Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm chân 0-0, còn Ả Rập Xê Út chia điểm 1-1 với Uruguay. Cục diện này khiến lượt trận thứ hai trở nên nhạy cảm: Đội thắng sẽ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp, còn đội thua phải bước vào lượt cuối với nhiều sức ép.

Vấn đề của Tây Ban Nha ở trận mở màn không nằm ở khả năng kiểm soát bóng hay tạo thế trận. Họ áp đảo Cape Verde, cầm bóng nhiều, dứt điểm liên tục nhưng thiếu độ sắc ở pha xử lý cuối cùng. Khi gặp một đối thủ có xu hướng chơi thấp như Ả Rập Xê Út, đội bóng của HLV Luis de la Fuente cần tốc độ luân chuyển bóng cao hơn và nhiều pha xâm nhập sau lưng hàng thủ.

Ả Rập Xê Út có lý do để tin vào cách chơi phòng ngự kỷ luật. Họ từng giữ Uruguay trong thế trận chặt chẽ và ghi bàn trước nhờ Abdulelah Al Amri. Tuy nhiên, sức ép mà Tây Ban Nha tạo ra từ hai biên, đặc biệt nếu Lamine Yamal và Nico Williams cùng đá chính, sẽ lớn hơn nhiều.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 21/6 có 5 trận đấu. Sân NRG tại Houston là nơi Hà Lan gặp Thụy Điển ở lượt trận thứ hai. Cùng bảng F, Tunisia chạm trán Nhật Bản trên sân BBVA (Mexico).

Trong khi đó, bảng E chứng kiến màn đối đầu giữa Đức vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Curacao lần lượt tại sân BMO Field (Canada) và Kansas City (Mỹ).

Trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út ở sân Mercedes-Benz (Mỹ).