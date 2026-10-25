Link xem trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Công An TP.HCM 18h ngày 25/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Ninh Bình vs Công An TP.HCM diễn ra lúc 18h ngày 25/10 trên sân vận động Ninh Bình. Trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Ninh Bình vs Công An TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Ninh Bình đấu với Công An TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Ninh Bình đấu với Công An TP.HCM có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Ninh Bình và Công An TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Ninh Bình vs Công An TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Ninh Bình vs Công An TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Công An TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ninh-binh-cong-an-tp-ho-chi-minh-6ad886e0ec7a94a4b349f006

Để xem trực tiếp trận Ninh Bình đấu với Công An TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Ninh Bình vs Công An TP.HCM

Ninh Bình tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại V.League 2026-2027 sau chiến thắng kịch tính 4-3 trước Hoàng Anh Gia Lao ở vòng 4. Dù sở hữu đội hình được đánh giá vượt trội, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn gặp nhiều khó khăn trước sự quyết tâm của đội bóng phố núi. Hai đội hòa 2-2 sau 45 phút đầu tiên và phải đến phút 90, Ninh Bình mới ghi được bàn thắng quyết định để giành trọn 3 điểm.

Kết quả này giúp đội bóng cố đô Hoa Lư nâng thành tích lên 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 vòng đấu. Với 10 điểm, Ninh Bình tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng và khẳng định tham vọng cạnh tranh chức vô địch ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Trong khi đó, Công An TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Diles lại lựa chọn lối chơi đề cao sự chắc chắn và hiệu quả. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao nội như Ninh Bình, đội bóng phía Nam vẫn tạo được dấu ấn nhờ khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tận dụng tốt những tình huống phản công. Đáng chú ý, đội bóng này mới nhận 3 bàn thua kể từ đầu mùa, thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu.