Ninh Bình đánh rơi chiến thắng trước Nam Định trong ngày Hoàng Đức ghi bàn

(VTC News) -

● Vòng 3 V.League Nam Định 1 - 1 Ninh Bình Mạnh Quỳnh 73’ ĐÃ KẾT THÚC Hoàng Đức 57’

Tối 10/10, Nam Định hòa Ninh Bình 1-1 trên sân Thiên Trường ở vòng 3 V.League 2026-2027. Hai đội không ghi bàn trong hiệp 1 trước khi ghi 2 bàn thắng sau giờ nghỉ. Hoàng Đức, cầu thủ được Ninh Bình tung vào sân đầu hiệp hai, mở tỷ số ở phút 57. Nam Định đáp trả ở phút 73 nhờ cú đá bồi của Mạnh Quỳnh, qua đó giữ lại một điểm trên sân nhà.

Thế trận khá cân bằng về số cơ hội. Nam Định tung 17 cú sút, trong đó 8 lần trúng đích, còn Ninh Bình có 15 pha dứt điểm với 5 lần đưa bóng hướng về khung thành. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về số phạt góc với 5 lần so với 3 của đối thủ. Tuy nhiên, Ninh Bình tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm ngay sau giờ nghỉ và có thời điểm ở rất gần bàn thắng thứ hai. Hai đội đều cho thấy khả năng tổ chức tấn công nhưng hiệu quả dứt điểm chưa đủ cao để tạo ra khác biệt lớn.

Nam Định hoà 1-1 Ninh Bình ở vòng 3 V.League 2026-2027. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Nam Định nhập cuộc tích cực và liên tục gây sức ép bằng các tình huống cố định. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu, đội chủ nhà được hưởng 4 quả phạt góc nhưng không tận dụng thành công. Ninh Bình sau đó dần lấy lại thế trận, khiến hiệp một diễn ra giằng co.

Cơ hội đáng chú ý của Nam Định đến từ các pha xử lý của Ti Phông và Ngọc Sơn, nhưng những cú dứt điểm cuối cùng đều thiếu chính xác. Ở phía đối diện, Lucao cũng có tình huống thoát xuống thuận lợi nhưng quyết định sút ngay thay vì chuyền bóng, khiến cơ hội trôi qua. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Ninh Bình thay đổi rõ rệt khi Hoàng Đức vào sân đầu hiệp hai. Phút 48, Quốc Việt sút trúng cột dọc rồi tiếp tục bỏ lỡ tình huống đối mặt ở phút 56. Chỉ một phút sau, chính Quốc Việt tạt bóng để Hoàng Đức xuất hiện đúng chỗ, dứt điểm mở tỷ số.

Nam Định không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 73, Tuấn Hải đánh đầu sau quả tạt vào vòng cấm, bóng bật ra từ Tiến Anh và Mạnh Quỳnh lao vào sút bồi rất căng, đánh bại Văn Lâm. Hai đội tiếp tục tìm kiếm bàn thắng trong những phút còn lại nhưng không tận dụng được cơ hội, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Nam Định ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Nguyên Mạnh TM 5 Văn Tới 10 Caio Cesar 19 Văn Đạt 20 Tyler Crawford 27 Ngọc Sơn 28 Văn Vũ 39 Lâm Ti Phông 72 Romulo 90 Tuấn Hải 93 Felix Eboa Ninh Bình ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Đặng Văn Lâm TM 2 Hoàng Thái Bình 5 Imoh Fred Friday 7 Nguyễn Đức Chiến ĐT 9 Lucas Vinicius 16 Nguyễn Lê Phát 24 Nguyễn Ngọc Mỹ 55 Romeu Martin Resende 66 Trương Tiến Anh 96 Lucas Henrique Turci 99 Nguyễn Quốc Việt

Thông tin trận Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định có màn ra quân ấn tượng tại V.League 2026/27 khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam nhanh chóng trở lại mặt đất sau thất bại 0-3 trước Đà Nẵng ở vòng đấu tiếp theo. Bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình tại vòng 3, đội bóng còn đối mặt với bài toán lực lượng khi nhiều trụ cột không thể góp mặt.

Đội bóng thành Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son do chấn thương đùi. Trong khi đó, Nguyễn Văn Vĩ vẫn chưa thể tập luyện bình thường cùng đồng đội, còn Nguyễn Văn Toàn chưa xác định thời điểm trở lại.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình đang có phong độ ấn tượng sau khi toàn thắng hai vòng đấu đầu tiên. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp nhằm duy trì sức ép lên đội đầu bảng Công An Hà Nội trong cuộc đua tại V.League 2026/27.

Ninh Bình cũng sở hữu lực lượng có chiều sâu và nhiều phương án thay thế. Dù Nguyễn Hoàng Đức và Trương Tiến Anh có thể không thi đấu trọn vẹn do vừa trải qua lịch trình dày đặc cùng đội tuyển Việt Nam, đội khách vẫn có những lựa chọn chất lượng. Đây được xem là lợi thế đáng kể của Ninh Bình trước chuyến hành quân đến sân Thiên Trường.