Link xem trực tiếp bóng đá Hull City vs Brentford 21h ngày 25/10, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hull City vs Brentford diễn ra lúc 21h ngày 25/10 trên sân vận động MKM Stadium. Trận đấu thuộc vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hull City vs Brentford trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hull City đấu với Brentford được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hull City đấu với Brentford có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hull City vs Brentford được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hull City vs Brentford hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hull City đấu với Brentford được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hull City đấu với Brentford (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hull-city-brentford-6ad9af2e4a7101584e673ad0?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hull City đấu với Brentford trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hull City vs Brentford

Hull City có màn tái xuất ấn tượng tại Ngoại Hạng Anh sau 10 năm vắng bóng. Đoàn quân của HLV Sergej Jakirovic giành 8 điểm trong 4 vòng đầu tiên, thậm chí từng vươn lên nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này bắt đầu có dấu hiệu đi xuống khi chỉ thu về một điểm trong 3 trận gần nhất.

Sau thất bại trước Newcastle United, Hull City có trận hòa 2-2 với Everton trên sân nhà trước khi tiếp tục để thua Fulham 0-1 ở vòng đấu vừa qua. Chuỗi kết quả không thuận lợi khiến đội bóng tân binh tụt xuống vị trí thứ 11, kém Brentford một điểm. Dù vậy, lợi thế sân nhà vẫn là điểm tựa quan trọng để Hull City hướng đến một kết quả tích cực khi tiếp đón đối thủ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia, Brentford cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Sau trận hòa 2-2 trên sân Aston Villa, thầy trò HLV Keith Andrews tiếp tục trắng tay khi để Liverpool đánh bại 2-1 ngay tại sân nhà. Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chelsea hồi tháng 9 phần nào phản ánh khả năng tạo bất ngờ của đội bóng này.