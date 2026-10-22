Lịch thi đấu V.League 2026-2027 vòng 5 mới nhất

(VTC News) -

Sau vòng 4, Công An Hà Nội đánh mất vị trí dẫn đầu khi để thua Hà Nội FC 1-2 trong trận derby Thủ đô. Với 9 điểm, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking hiện kém Ninh Bình đúng 1 điểm. Nếu đánh bại Thanh Hóa trong trận đấu đầu tiên của vòng 5, đội bóng ngành công an sẽ tạm thời trở lại ngôi đầu và gây sức ép lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An ngày cũng là một trong những trận đấu đáng chú ý. Hoàng Anh Gia La mới có 3 điểm nhưng cho thấy sự cải thiện trên hàng công sau trận thua Ninh Bình 3-4. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An đang duy trì thành tích bất bại với 8 điểm sau 4 vòng và hướng tới việc kéo dài chuỗi trận tích cực.

Thể Công Viettel cũng tiếp đón tân binh Bắc Ninh trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Đội bóng áo lính mới giành 3 điểm và trải qua 3 thất bại liên tiếp, gần nhất là trận thua Công An TP.HCM 0-1. Trong khi đó, tân binh Bắc Ninh có 4 điểm sau trận hòa Đồng Nai 0-0. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng Kinh Bắc vẫn có cơ hội giành điểm nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ.

Ninh Bình tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026-2027 sau 4 vòng đấu. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Lịch thi đấu vòng 5 V.League mới nhất

Thể thức thi đấu V.League 2026-2027

V.League 2026-2027 có 14 đội bóng tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng với tổng cộng 26 vòng. Kết thúc mùa giải, hai đội bóng xếp cuối bảng xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa kế tiếp.

Bắc Ninh và Đồng Nai là hai đội thăng hạng trực tiếp, thay thế vị trí của hai câu lạc bộ xuống hạng mùa trước là PVF-CAND và Becamex TP.HCM.

Theo công bố, tổng giá trị giải thưởng dành cho 3 đội dẫn đầu V.League 1-2026/2027 lên tới 9,5 tỷ đồng. Trong đó, đội vô địch nhận cúp, huy chương vàng và 5 tỷ đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận 3 tỷ đồng, trong khi đội xếp thứ ba nhận 1,5 tỷ đồng.

Giải đấu có sự góp mặt của 14 đội bóng gồm: Bắc Ninh, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Thể Công - Viettel và Đồng Nai.

Từ mùa giải mới, mỗi CLB V.League được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng cả 4 ngoại binh cùng lúc trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Riêng các CLB đại diện Việt Nam tham dự các giải cấp CLB của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ được sử dụng tối đa 4 cầu thủ trong một thời điểm của trận đấu.

Xem trực tiếp V.League 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu của V.League 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn). Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp một số trận đấu trên kênh HTV Thể thao và VTV6.

Link xem trực tiếp vòng 2 V.League 2026-2027 được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.