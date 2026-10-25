Link xem trực tiếp bóng đá Crystal Palace vs Newcastle 21h ngày 25/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Crystal Palace và Newcastle diễn ra lúc 21h ngày 25/10 trên sân vận động Selhurst Park. Trận đấu thuộc vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Crystal Palace đấu với Newcastle được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Crystal Palace đấu với Newcastle có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Crystal Palace và Newcastle được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Crystal Palace đấu với Newcastle được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Crystal Palace đấu với Newcastle (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/crystal-palace-newcastle-united-6ad9ad00d26549457d5d06db

Để xem trực tiếp trận Crystal Palace đấu với Newcastle trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Crystal Palace vs Newcastle

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với những nỗi lo về phong độ. Newcastle đang có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng nhưng không duy trì được sự ổn định, trong khi Crystal Palace cần nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những kết quả đáng thất vọng.

Sau 7 vòng đấu, Crystal Palace mới giành được 7 điểm với 2 chiến thắng, một trận hòa và 4 thất bại, tạm xếp thứ 16. Hàng phòng ngự đang là vấn đề đáng lo ngại nhất của đội chủ sân Selhurst Park khi nhận tới 17 bàn thua, trong khi hàng công chỉ ghi được 9 bàn.

Newcastle bước vào trận đấu sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Đoàn quân của HLV Matthias Jaissle vừa để thua Aston Villa 0-1, nối tiếp thất bại đậm 1-4 trước Coventry City.

Tuy nhiên, những chiến thắng trước Tottenham và Hull City hồi đầu mùa cho thấy đội bóng này vẫn sở hữu chất lượng đội hình đủ sức cạnh tranh. Nếu sớm khắc phục những điểm yếu và cải thiện sự gắn kết giữa các tuyến, Newcastle hoàn toàn có thể tìm lại phong độ.