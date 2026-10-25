Link xem trực tiếp bóng đá Đà Nẵng vs Hà Nội 18h ngày 25/10, giải V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Đà Nẵng vs Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 25/10 trên sân vận động Chi Lăng. Trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đà Nẵng vs Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đà Nẵng đấu với Hà Nội được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Đà Nẵng đấu với Hà Nội có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đà Nẵng vs Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đà Nẵng đấu với Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đà Nẵng đấu với Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/shb-da-nang-ha-noi-6ad8852a263f22e2f87249b7

Để xem trực tiếp trận Đà Nẵng đấu với Hà Nội trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đà Nẵng vs Hà Nội

Đà Nẵng đang trải qua giai đoạn khó khăn tại V.League 2026-2027 khi phong độ liên tục biến động qua từng vòng đấu. Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Nam Định ở vòng 2 từng được xem là tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về sự khởi sắc của đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không thể duy trì đà hưng phấn khi lần lượt để thua Hoàng Anh Gia Lai 0-3 trên sân khách và Hải Phòng 1-5 ngay tại sân nhà.

Hai thất bại liên tiếp với tổng cộng 8 bàn thua đã bộc lộ nhiều vấn đề trong hệ thống phòng ngự của Đà Nẵng. Đội bóng miền Trung hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và chịu áp lực từ nhóm cuối.

Ở phía đối diện, Hà Nội FC đang dần tìm lại sự ổn định sau giai đoạn khởi đầu không như kỳ vọng. Kể từ thất bại trước Đà Nẵng ở vòng mở màn Cúp Quốc gia, đội bóng của HLV Harry Kewell đã có những chuyển biến tích cực với 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng 3 và vòng 4 V.League. Đáng chú ý, màn vượt qua đương kim vô địch Công An Hà Nội với tỷ số 2-1 trong trận derby thủ đô mang ý nghĩa quan trọng đối với đội bóng áo tím.