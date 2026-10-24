Link xem trực tiếp bóng đá Coventry vs Fulham 21h ngày 24/10, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Coventry và Fulham diễn ra lúc 21h ngày 24/10 trên sân vận động Coventry Building Society Arena. Trận đấu thuộc vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Coventry và Fulham trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Coventry đấu với Fulham được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Coventry đấu với Fulham có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Coventry và Fulham được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Coventry vs Fulham hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Coventry đấu với Fulham được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Coventry đấu với Fulham (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/coventry-city-fulham-6ad9abc1e19937783dda6444

Để xem trực tiếp trận Coventry đấu với Fulham trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Coventry vs Fulham

Coventry trở về sân nhà tiếp đón Fulham với mục tiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại 1-3 trước Tottenham ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Trận thua này khiến thầy trò HLV Frank Lampard không thể duy trì đà hưng phấn từ chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Newcastle ở vòng đấu trước đó.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Fulham cũng đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khởi đầu thiếu thuyết phục. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hull City ở vòng đấu vừa qua phần nào giúp đội bóng thành London giải tỏa áp lực. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên HLV Alvaro Arbeloa được hưởng niềm vui chiến thắng tại Ngoại hạng Anh sau sáu trận liên tiếp không thành công. Kết quả tích cực này có thể trở thành cú hích tinh thần quan trọng để Fulham hướng đến chuyến làm khách trước Coventry với sự tự tin lớn hơn.