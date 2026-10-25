Link xem trực tiếp bóng đá Sunderland vs Leeds 23h30 ngày 25/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Sunderland và Leeds diễn ra lúc 23h30 ngày 25/10 trên sân vận động Stadium of Light. Trận đấu thuộc vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Sunderland vs Leeds trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sunderland đấu với Leeds được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Sunderland đấu với Leeds có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Sunderland vs Leeds được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Sunderland vs Leeds hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Sunderland đấu với Leeds được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Sunderland đấu với Leeds (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/sunderland-leeds-united-6ad9b1ccab14cd3c3e2ffc54

Để xem trực tiếp trận Sunderland đấu với Leeds trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sunderland vs Leeds

Sunderland từng tạo nên bất ngờ khi giành quyền tham dự đấu trường châu Âu ngay sau mùa giải trở lại Ngoại Hạng Anh, qua đó chấm dứt hơn 50 năm vắng bóng tại các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc đang đặt ra thử thách lớn với đội chủ sân Ánh Sáng, đặc biệt khi lực lượng của họ không đủ chiều sâu để duy trì sức cạnh tranh trên nhiều mặt trận.

Sau khi giành 4 điểm trong 3 vòng mở màn, đội bóng có biệt danh “Mèo đen” bất ngờ sa sút với 4 thất bại liên tiếp và rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, lịch thi đấu khắc nghiệt cũng là yếu tố cần được tính đến khi Sunderland lần lượt đối đầu Arsenal, Man City, Brighton và Bournemouth, đồng thời phải thi đấu ở cúp châu Âu vào giữa tuần.

Trong khi đó, Leeds cũng chưa duy trì được phong độ ổn định nhưng vẫn có vị trí thuận lợi hơn đối thủ. Đoàn quân của HLV Daniel Farke hòa Crystal Palace, thất bại trước Arsenal và chia điểm với Man Utd trong trận đấu có tỷ số 1-1. Dù mới có thêm một chiến thắng kể từ vòng mở màn, Leeds vẫn đứng thứ 8 và chỉ kém nhóm giành vé dự Champions League 3 điểm.