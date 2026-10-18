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Xuất bản ngày 18/10/2026 07:58 PM
Xuất bản ngày 18/10/2026 07:58 PM

Kết quả Ninh Bình 4-3 HAGL: Kịch tính khó tin, Lê Phát định đoạt phút 90

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Câu lạc bộ Ninh Bình đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-3 trong trận đấu có 3 thẻ đỏ, Lê Phát ghi bàn quyết định ở phút 90.

Tối 18/10, Ninh Bình đánh bại HAGL 4-3 ở vòng 4 V.League 2026-2027. Các khán giả được chứng kiến 2 bàn thắng trong 3 phút đầu trận, sau đó là màn rượt đuổi tỷ số khó tin với 2 tấm thẻ đỏ. Nguyễn Lê Phát định đoạt trận đấu ở phút 90.

V.League
Ninh Bình
4-3
HAGL
Hoàng Đức 2’
Quốc Việt 39’
Lucao 71’
Lê Phát 90’
Kết thúc
Thanh Nhân 3’
Luann 32’
Romeu (PL) 77’

Ninh Bình kiểm soát bóng 54% dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội chủ nhà tung ra 7 cú sút, chỉ 4 lần trúng đích nhưng tận dụng hoàn hảo để ghi 4 bàn thắng. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai có thời điểm dẫn trước nhưng không tận dụng được lợi thế hơn người.

Màn rượt đuổi bắt đầu ngay phút thứ 2. Quốc Việt thoát xuống bên trái rồi căng ngang để Hoàng Đức dứt điểm mở tỷ số. HAGL chỉ mất hai phút để đáp trả. Thanh Nhân nhận đường chọc khe, băng xuống đối mặt Văn Lâm rồi sút vào góc xa, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 19. Lucas Turci phạm lỗi với Matheus Lucas trong tình huống HAGL phản công và bị truất quyền thi đấu sau khi VAR kiểm tra. Lợi thế quân số giúp đội khách tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 31, Luaan Augusto xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc, đưa HAGL vượt lên 2-1.

Video: Tổng hợp trận đấu Ninh Bình 4-3 HAGL.

Ninh Bình không sụp đổ dù chỉ còn 10 người. Đội chủ nhà vẫn giữ bóng tới 64% trong hiệp một và đặc biệt hiệu quả ở những lần dứt điểm. Phút 39, Hoàng Đức chuyền từ cánh trái để Quốc Việt tung cú sút xa rất căng, gỡ hòa 2-2. Ninh Bình chỉ có 2 cú sút trúng đích trong hiệp đấu và cả hai đều trở thành bàn thắng.

Lê Phát ghi bàn quyết định. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Lê Phát ghi bàn quyết định. (Ảnh: Ninh Bình FC)

HAGL có cơ hội tái lập lợi thế khi Gia Bảo sút trúng cột ở phút 54. Tuy nhiên, Ninh Bình tiếp tục đứng vững và sau đó vươn lên dẫn 3-2. Trận đấu chưa dừng lại ở đó. Phút 76, một cầu thủ Ninh Bình phản lưới sau đường căng ngang từ cánh phải, giúp HAGL gỡ hòa 3-3.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Hoàng Đức tạo ra khác biệt thêm một lần nữa. Phút 90, anh thực hiện quả đá phạt tinh quái, bấm bóng vào vòng cấm để Lê Phát thoát xuống dứt điểm chìm qua thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng 4-3 cho Ninh Bình.

Kết quả Ninh Bình 4-3 HAGL: Kịch tính khó tin, Lê Phát định đoạt phút 90 - 3
Ninh Bình
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Đặng Văn Lâm
TM
2
Hoàng Thái Bình
5
Imoh Fred Friday
7
Nguyễn Đức Chiến
8
Trần Thành Trung
18
Phạm Gia Hưng
28
Nguyễn Hoàng Đức
55
Martins De Resende Romeu
66
Trương Tiến Anh
96
Lucas Henrique Turci
99
Nguyễn Quốc Việt
DỰ BỊ
6
Đỗ Thanh Thịnh
9
Lucas Vinicius Goncalves Silva
11
Lê Văn Thuận
15
Trần Bảo Toàn
16
Nguyễn Lê Phát
17
Lê Ngọc Bảo
24
Nguyễn Ngọc Mỹ
86
Dụng Quang Nho
88
Nguyễn Minh Đức
TM
Kết quả Ninh Bình 4-3 HAGL: Kịch tính khó tin, Lê Phát định đoạt phút 90 - 4
HAGL
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
25
Trần Trung Kiên
TM
3
Hà Châu Phi
4
Nguyễn Quốc Quang Huy
5
Basilio Da Silva Julio Cesar
6
Trần Thanh Sơn
7
Nguyễn Thanh Nhàn
9
Jacinto Ferreira Matheus Lucas
10
Luann Augusto Xavier Boy
16
Trần Gia Bảo
23
Hoàng Vĩnh Nguyên
33
Robson Alves Reis
DỰ BỊ
1
Huỳnh Trần Bảo Duy
TM
8
Võ Đình Lâm
12
Nguyễn Minh Tâm
15
Nguyễn Văn Triệu
20
Cao Hoàng Minh
26
Môi Sê
27
Phan Nhật Thanh Long
28
Nguyễn Hữu Anh Tài
38
Võ Phước Bảo

Thông tin trước trận Ninh Bình vs HAGL

Ninh Bình đứng thứ hai trên bảng xếp hạng LPBank V.League 1-2026/27 sau 3 vòng với 7 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 2 điểm. Đội bóng cố đô thắng 2, hòa một, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua. Ở vòng gần nhất, Ninh Bình hòa Nam Định 1-1.

Ninh Bình đấu với HAGL ở vòng 4 V.League 2026-2027. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Ninh Bình đấu với HAGL ở vòng 4 V.League 2026-2027. (Ảnh: Ninh Bình FC)

HAGL xếp thứ 12 với 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 7 lần. Đội bóng phố Núi thua Nam Định 0-4 và Hải Phòng 1-3 ở hai vòng đầu, sau đó thắng Đà Nẵng 3-0 ngày 10/10. Luaan Augusto Xavier Boy, Robson Alves Reis và Jacintho Ferreira Matheus Lucas ghi ba bàn trong trận thắng này.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Ninh Bình thắng 7, hòa 2 và thua một, ghi 22 bàn và nhận 9 bàn thua. HAGL có 3 chiến thắng, một trận hòa và 6 thất bại trong 10 trận gần nhất, ghi 13 bàn và thủng lưới 19 lần.

Hai đội đã gặp nhau hai lần trong năm 2026. HAGL thắng 2-1 trên sân Ninh Bình ngày 7/2. Đến trận lượt về ngày 5/4, Ninh Bình thắng 2-1 tại sân Pleiku.

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