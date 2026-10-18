(VTC News) -

Tối 18/10, Ninh Bình đánh bại HAGL 4-3 ở vòng 4 V.League 2026-2027. Các khán giả được chứng kiến 2 bàn thắng trong 3 phút đầu trận, sau đó là màn rượt đuổi tỷ số khó tin với 2 tấm thẻ đỏ. Nguyễn Lê Phát định đoạt trận đấu ở phút 90.

● V.League Ninh Bình 4 - 3 HAGL Hoàng Đức 2’ Quốc Việt 39’ Lucao 71’ Lê Phát 90’ Kết thúc Thanh Nhân 3’ Luann 32’ Romeu (PL) 77’

Ninh Bình kiểm soát bóng 54% dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội chủ nhà tung ra 7 cú sút, chỉ 4 lần trúng đích nhưng tận dụng hoàn hảo để ghi 4 bàn thắng. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai có thời điểm dẫn trước nhưng không tận dụng được lợi thế hơn người.

Màn rượt đuổi bắt đầu ngay phút thứ 2. Quốc Việt thoát xuống bên trái rồi căng ngang để Hoàng Đức dứt điểm mở tỷ số. HAGL chỉ mất hai phút để đáp trả. Thanh Nhân nhận đường chọc khe, băng xuống đối mặt Văn Lâm rồi sút vào góc xa, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 19. Lucas Turci phạm lỗi với Matheus Lucas trong tình huống HAGL phản công và bị truất quyền thi đấu sau khi VAR kiểm tra. Lợi thế quân số giúp đội khách tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 31, Luaan Augusto xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc, đưa HAGL vượt lên 2-1.

Video: Tổng hợp trận đấu Ninh Bình 4-3 HAGL.

Ninh Bình không sụp đổ dù chỉ còn 10 người. Đội chủ nhà vẫn giữ bóng tới 64% trong hiệp một và đặc biệt hiệu quả ở những lần dứt điểm. Phút 39, Hoàng Đức chuyền từ cánh trái để Quốc Việt tung cú sút xa rất căng, gỡ hòa 2-2. Ninh Bình chỉ có 2 cú sút trúng đích trong hiệp đấu và cả hai đều trở thành bàn thắng.

Lê Phát ghi bàn quyết định. (Ảnh: Ninh Bình FC)

HAGL có cơ hội tái lập lợi thế khi Gia Bảo sút trúng cột ở phút 54. Tuy nhiên, Ninh Bình tiếp tục đứng vững và sau đó vươn lên dẫn 3-2. Trận đấu chưa dừng lại ở đó. Phút 76, một cầu thủ Ninh Bình phản lưới sau đường căng ngang từ cánh phải, giúp HAGL gỡ hòa 3-3.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Hoàng Đức tạo ra khác biệt thêm một lần nữa. Phút 90, anh thực hiện quả đá phạt tinh quái, bấm bóng vào vòng cấm để Lê Phát thoát xuống dứt điểm chìm qua thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng 4-3 cho Ninh Bình.

Ninh Bình ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Đặng Văn Lâm TM 2 Hoàng Thái Bình 5 Imoh Fred Friday 7 Nguyễn Đức Chiến 8 Trần Thành Trung 18 Phạm Gia Hưng 28 Nguyễn Hoàng Đức 55 Martins De Resende Romeu 66 Trương Tiến Anh 96 Lucas Henrique Turci 99 Nguyễn Quốc Việt DỰ BỊ 6 Đỗ Thanh Thịnh 9 Lucas Vinicius Goncalves Silva 11 Lê Văn Thuận 15 Trần Bảo Toàn 16 Nguyễn Lê Phát 17 Lê Ngọc Bảo 24 Nguyễn Ngọc Mỹ 86 Dụng Quang Nho 88 Nguyễn Minh Đức TM HAGL ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 25 Trần Trung Kiên TM 3 Hà Châu Phi 4 Nguyễn Quốc Quang Huy 5 Basilio Da Silva Julio Cesar 6 Trần Thanh Sơn 7 Nguyễn Thanh Nhàn 9 Jacinto Ferreira Matheus Lucas 10 Luann Augusto Xavier Boy 16 Trần Gia Bảo 23 Hoàng Vĩnh Nguyên 33 Robson Alves Reis DỰ BỊ 1 Huỳnh Trần Bảo Duy TM 8 Võ Đình Lâm 12 Nguyễn Minh Tâm 15 Nguyễn Văn Triệu 20 Cao Hoàng Minh 26 Môi Sê 27 Phan Nhật Thanh Long 28 Nguyễn Hữu Anh Tài 38 Võ Phước Bảo

Thông tin trước trận Ninh Bình vs HAGL

Ninh Bình đứng thứ hai trên bảng xếp hạng LPBank V.League 1-2026/27 sau 3 vòng với 7 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 2 điểm. Đội bóng cố đô thắng 2, hòa một, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua. Ở vòng gần nhất, Ninh Bình hòa Nam Định 1-1.

Ninh Bình đấu với HAGL ở vòng 4 V.League 2026-2027. (Ảnh: Ninh Bình FC)

HAGL xếp thứ 12 với 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 7 lần. Đội bóng phố Núi thua Nam Định 0-4 và Hải Phòng 1-3 ở hai vòng đầu, sau đó thắng Đà Nẵng 3-0 ngày 10/10. Luaan Augusto Xavier Boy, Robson Alves Reis và Jacintho Ferreira Matheus Lucas ghi ba bàn trong trận thắng này.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Ninh Bình thắng 7, hòa 2 và thua một, ghi 22 bàn và nhận 9 bàn thua. HAGL có 3 chiến thắng, một trận hòa và 6 thất bại trong 10 trận gần nhất, ghi 13 bàn và thủng lưới 19 lần.

Hai đội đã gặp nhau hai lần trong năm 2026. HAGL thắng 2-1 trên sân Ninh Bình ngày 7/2. Đến trận lượt về ngày 5/4, Ninh Bình thắng 2-1 tại sân Pleiku.