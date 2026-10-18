Kết quả vòng 4 V.League 2026-2027, bảng xếp hạng mới nhất

Đà Nẵng trở thành đội đầu tiên vượt mốc 10 bàn thua ở mùa giải 2026-2027. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếp tục cho thấy sự yếu kém ở khả năng phòng ngự khi để Hải Phòng ghi tới 5 bàn.

Joel Tagueu ghi hattrick ngay trong hiệp một. Cựu cầu thủ Đà Nẵng là Milan Makaric lập cú đúp ở hiệp 2. Bàn duy nhất của đội chủ nhà là pha lập công mở tỷ số của Bryan Ly phút 18.