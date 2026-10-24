Link xem trực tiếp bóng đá Arsenal vs Everton 21h ngày 24/10, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Arsenal và Everton diễn ra lúc 21h ngày 24/10 trên sân vận động Emirates. Trận đấu thuộc vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Arsenal vs Everton trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Arsenal đấu với Everton được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Arsenal đấu với Everton có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Arsenal và Everton được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Arsenal vs Everton hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Arsenal đấu với Everton được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Arsenal đấu với Everton (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/arsenal-everton-6ad9ab4a2e9f4f20ea55eb7a

Để xem trực tiếp trận Arsenal đấu với Everton trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Arsenal vs Everton

Arsenal vừa có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Bayern Munich tại Champions League và ra về với trận hòa 2-2. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ của Arsenal sau trận thua đậm 0-3 trước Brighton hồi tháng 9. Tuy nhiên, đội bóng thành London phải trả giá bằng chấn thương của Bukayo Saka, người buộc phải rời sân ngay từ phút thứ 10.

Tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đang duy trì phong độ ổn định với 18 điểm sau 7 vòng đấu, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Emirates giành 6 chiến thắng và chỉ một lần thất bại kể từ đầu mùa. Ở vòng đấu gần nhất, chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest tiếp tục khẳng định khả năng kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế của thầy trò Arteta ngay cả khi hàng công không đạt hiệu suất cao nhất.

Trong khi đó, Everton vừa phải nhận cú vấp đầu tiên của mùa giải sau thất bại 0-2 trước Chelsea. Trước trận thua này, đoàn quân của HLV David Moyes từng duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường với 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Dù vậy, việc phải hành quân đến Emirates được dự báo sẽ đặt ra nhiều khó khăn cho đội bóng vùng Merseyside.