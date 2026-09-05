Cập nhật kết quả Hải Phòng vs Ninh Bình, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● V.League Hải Phòng 1 - 3 Ninh Bình Makaric 40’ ĐANG DIỄN RA Lucao 51’, 73’

Lê Phát 54’

Trận đấu giữa Hải Phòng và Ninh Bình ở vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 5/9 tại sân Lạch Tray (Hải Phòng). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu Hải Phòng đấu Ninh Bình nhanh nhất.

Hải Phòng ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 30 Nguyễn Văn Toản TM 5 Đặng Tuấn Phong 9 Milan Makaric 11 Hồ Minh Dĩ 15 Nguyễn Ngọc Tú 19 Lê Mạnh Dũng ĐT 31 Nguyễn Hữu Thái Bảo 39 Nguyễn Vũ Tín 91 Nguyễn Văn Anh 95 Joel Tagueu 97 Esteban Orozco Ninh Bình ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Đặng Văn Lâm TM 2 Hoàng Thái Bình 5 Imoh Friday 7 Nguyễn Đức Chiến ĐT 8 Trần Thành Trung 9 Lucao 16 Nguyễn Lê Phát 17 Lê Ngọc Bảo 86 Dụng Quang Nho 96 Lucas Turci 99 Nguyễn Quốc Việt

Thông tin trước trận Hải Phòng vs Ninh Bình

Hải Phòng bước vào hành trình tại V-League 2026-2027 bằng cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Lạch Tray. Lợi thế sân nhà là điểm tựa đáng kể cho đội bóng đất Cảng, song họ được dự báo đối mặt với không ít khó khăn trước đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng và tham vọng cạnh tranh thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Đây là lần đầu huấn luyện viên Đặng Văn Thành chính thức dẫn dắt đội bóng đất Cảng bước vào một mùa giải mới, sau quãng thời gian làm quen với công việc ở những vòng cuối mùa trước. Thử thách lập tức đến với ông khi đối thủ bên kia chiến tuyến là HLV Chu Đình Nghiêm, người từng nhiều năm gắn bó và am hiểu Hải Phòng.

Hải Phòng đấu với Ninh Bình ở V.League. (Ảnh: VPF)

Nhiệm vụ này không dễ thực hiện đối với Hải Phòng khi đội chủ nhà không được đánh giá cao bằng đối phương về chiều sâu lực lượng.

Ninh Bình sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có chất lượng như Đặng Văn Lâm, Hồ Tấn Tài, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quốc Việt, Lucas Turci, Marciel, Lucao hay Fred Friday.

Với bộ khung này, Ninh Bình được đánh giá đủ khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu nếu duy trì được sự ổn định.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Ninh Bình trên kênh nào?

Trận Hải Phòng đấu với Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng di động và website FPT Play). Link xem trực tiếp Hải Phòng vs Ninh Bình được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá vòng 1 V.League 2026-2027 trận Hải Phòng vs Ninh Bình (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá V.League 2026-2027 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản và chọn luồng phát sóng phù hợp.