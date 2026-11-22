Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap và tờ Chosun Biz dẫn nguồn Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) cho biết một liên danh quốc tế có sự tham gia của Tổng công ty Đường sắt quốc gia Hàn Quốc (Korea National Railway) cùng các doanh nghiệp đến từ Pháp và Việt Nam đã giành được hợp đồng tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hợp đồng có giá trị khoảng 560 tỷ won, tương đương 416 triệu USD (hơn 10.700 tỷ đồng). Đây được đánh giá là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế đường sắt ở thị trường nước ngoài.

Liên danh trúng thầu gồm Korea National Railway, hai doanh nghiệp kỹ thuật Hàn Quốc là Sambo và Yooshin, công ty tư vấn thiết kế đường sắt SYSTRA của Pháp và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) của Việt Nam.

Việc giành được hợp đồng tư vấn được xem là bước tiến quan trọng đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình tiếp cận thị trường hạ tầng giao thông Việt Nam. (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, các thành viên liên danh sẽ triển khai công tác nghiên cứu khả thi và lập thiết kế cơ sở trong thời gian 30 tháng.

Đây là giai đoạn quan trọng nhằm đánh giá điều kiện thực tế, tính khả thi về kỹ thuật, kinh tế của dự án, đồng thời xây dựng cơ sở thiết kế phục vụ những bước triển khai tiếp theo.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của Việt Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km. Tuyến được quy hoạch đường đôi, tốc độ thiết kế 350 km/h, với tổng mức đầu tư ước tính hơn 67 tỷ USD.

Theo MOLIT, việc giành được hợp đồng tư vấn được xem là bước tiến quan trọng đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình tiếp cận thị trường hạ tầng giao thông Việt Nam.

Thông qua việc tham gia ngay từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế, các doanh nghiệp này kỳ vọng có thêm lợi thế cạnh tranh khi dự án bước vào những giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là các gói thầu xây dựng, cung cấp phương tiện đường sắt và vận hành.

Theo Chosun Biz, hợp tác về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã trở thành một trong những nội dung đáng chú ý trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai nước từng thảo luận về khả năng hợp tác triển khai dự án tại các cuộc gặp cấp cao vào tháng 8/2025 và tháng 4/2026.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia dự án, MOLIT đã cử đoàn công tác tới Việt Nam vào tháng 6. Đến tháng 7 cùng năm, Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực giao thông Hàn Quốc tiếp tục có chuyến thăm Việt Nam và chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Phía Hàn Quốc kỳ vọng kết quả lần này sẽ tạo tiền đề để các doanh nghiệp nước này tiếp tục tham gia sâu hơn vào những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc giành được hợp đồng tư vấn nghiên cứu và thiết kế không đồng nghĩa các doanh nghiệp trong liên danh đã được lựa chọn thực hiện những hạng mục xây dựng, cung cấp đoàn tàu hay vận hành tuyến đường sắt trong tương lai.

Trước đó, ngày 6/11, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất gói thầu TV-02, gồm tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải thực hiện khảo sát, thu thập dữ liệu dọc tuyến, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thiện các phương án kỹ thuật, cũng như khảo sát phục vụ giải phóng mặt bằng trên diện tích hơn 10.000 ha dọc tuyến đường sắt.