(VTC News) -

Chiều 19/11, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.HCM - Singapore năm 2026, TP.HCM giới thiệu với các doanh nghiệp Singapore 5 nhóm cơ hội hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất là thúc đẩy các định chế tài chính Singapore tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, trở thành thành viên, thiết lập hiện diện và phát triển hoạt động lâu dài.

Nhóm hợp tác thứ 2 là công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Trong đó, với bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu - phát triển (R&D), TP.HCM muốn kết nối doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng về nghiên cứu và đào tạo bán dẫn; sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch và công nghệ sinh học.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM chia sẻ nhiều cơ hội đầu tư mới khi TP.HCM mở rộng quy mô phát triển.

Các bên có thể cùng nghiên cứu nội dung thử nghiệm, chuyển giao hoặc phát triển sản phẩm, gắn với nhu cầu sản xuất và năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp.

Nhóm thứ 3 đang được TP.HCM đẩy mạnh là logistics, cảng biển và dịch vụ liên quan. Bên cạnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, quy mô vốn đầu tư gần 5 tỷ USD có nhà đầu tư, TP.HCM tiếp tục giới thiệu dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn, với tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch đến năm 2030, dự án phục vụ bốc dỡ hàng hóa tổng hợp, công suất 4,5-5 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Với dự án này, TP.HCM muốn cùng các doanh nghiệp Singapore nghiên cứu phát triển đồng bộ hạ tầng cảng, đường bộ kết nối và dịch vụ logistics; gắn vận tải đa phương thức, kho bãi, phân phối với ứng dụng công nghệ quản lý chuỗi cung ứng.

Nhóm thứ tư là công nghiệp xanh, năng lượng và khu công nghiệp thế hệ mới và thứ năm là khu thương mại tự do, thương mại - dịch vụ và hạ tầng đô thị. Trong đó, TP.HCM mong muốn các doanh nghiệp Singapore tham gia các hợp phần tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, quy mô hơn 4.170 ha.

Cùng với đó, TP.HCM đồng thời giới thiệu các cơ hội đầu tư trong danh mục các dự án bao gồm tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; Khu trung tâm thương mại Tân An Hội 12,29 ha; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí bán đảo Tha La - hồ Dầu Tiếng 458 ha; Công viên Sài Gòn Safari 457 ha tại An Nhơn Tây.

Singapore dẫn đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký tại TP.HCM

Các doanh nghiệp tìm hiểu lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút đầu tư tại TP.HCM.

Tính đến tháng 10/2026, TP.HCM có 22.036 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 157,4 tỷ USD.

Nguồn lực này được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ gồm Cảng Cát Lái, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống cảng cạn, 67 khu chế xuất và khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.000 ha, cùng mạng lưới hơn 160 bệnh viện và hơn 200 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng... đáp ứng năng lực kết nối và hệ sinh thái phục vụ đầu tư, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, phân phối và kết nối thị trường.

Cùng với đó, Luật Phát triển đô thị thiết lập nhiều trụ cột cải cách lớn về thể chế. Đặc biệt, Thành phố ban hành danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, với quy mô vốn tối thiểu từ 2.000 - 75.000 tỷ đồng, đi kèm thời hạn hoạt động dự án lên tới 70 năm, chế độ ưu tiên hải quan, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách.

Đặc biệt, các chính sách thông thoáng thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao về tiền lương, nhà ở, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân và ưu đãi thị thực, thẻ tạm trú cho chuyên gia cùng gia đình.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore được thiết lập từ tháng 3/2025, mở ra khuôn khổ thuận lợi để TP.HCM và các đối tác Singapore thúc đẩy hợp tác thiết thực, hài hòa lợi ích hai bên.

“Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký tại TP.HCM, với 2.815 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 25,28 tỷ USD. TP.HCM thống nhất về nguyên tắc để VSIP nghiên cứu triển khai thêm các dự án mới tại Vũng Tàu, theo hướng công nghiệp xanh, thông minh”, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp hai bên tập trung vào 3 hướng hợp tác trọng tâm, gồm phát triển hạ tầng gắn với nâng cao hiệu quả kết nối sản xuất và logistics; thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ chiến lược và hạ tầng chuyển đổi số ở các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, bán dẫn, kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cùng kết nối nguồn vốn với các dự án khả thi cũng như nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Singapore quan tâm, đánh giá cao sự chuyển dịch chiến lược sang phát triển giá trị gia tăng cao của TP.HCM.

TP.HCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với tinh thần đồng hành thực chất, hướng dẫn đầy đủ, xử lý đúng thẩm quyền và thông tin rõ tiến độ.

Sự chuyển dịch chiến lược của TP.HCM

Theo ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP.HCM, đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất tích cực, với mức tăng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%, riêng quý III tăng tốc lên gần 10% và kim ngạch xuất khẩu tăng gần 25%.

TP.HCM giữ vai trò đầu tàu ghi nhận mức tăng trưởng GRDP đạt 9,06%, cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Thương mại song phương Việt Nam - Singapore trong 9 tháng năm 2026 cũng tăng gần 47% so với cùng kỳ, đạt 42,8 tỷ USD Singapore.

Tổng Lãnh sự Singapore bày tỏ kỳ vọng hai bên mở rộng hợp tác sâu rộng hơn, hướng tới năm 2027 khi Việt Nam đăng cai APEC và Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Vincent Li, Trưởng bộ phận kinh doanh quốc tế, Công ty TNHH Ascentium Việt Nam, nhận định TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô vùng đô thị mở rộng theo định hướng Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, cùng sức hút vốn đầu tư nước ngoài duy trì ở mức cao.

Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký tại TP.HCM, với hơn 25,28 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Theo tổng hợp của đại diện Ascentium, sự chuyển dịch chiến lược sang phát triển giá trị gia tăng cao của TP.HCM đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các dự án hạ tầng trọng điểm. Như kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, các hành lang kết nối vùng, Sân bay Long Thành và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Qua đó mở rộng dòng vốn quốc tế sang 5 lĩnh vực, gồm hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính tại Thủ Thiêm, hệ sinh thái ba cảng biển - logistics (Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải và Cần Giờ), thị trường bán lẻ - tiêu dùng và hạ tầng xanh.

Theo ông, nhà đầu tư quốc tế hiện nay ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chú trọng tính ổn định trong thực thi chính sách, hạ tầng năng lượng đáp ứng tiêu chuẩn xanh và thủ tục hành chính thuận lợi.

Ông đánh giá cao các định hướng của TP.HCM trong đẩy nhanh triển khai quy hoạch, hoàn thiện Trung tâm Tài chính Quốc tế, ưu tiên thu hút FDI công nghệ cao và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, song hành cùng sự hỗ trợ toàn diện về cấp phép, tuân thủ thuế - kế toán và chuyển đổi số từ các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp.