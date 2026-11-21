(VTC News) -

Động thái này được đưa ra sau khủng hoảng chưa từng có từ sự cố PNJ Lab liên quan đến kim cương kéo dài suốt 4 tháng qua, và loạt nhân sự chủ chốt là 4 giám đốc cấp cao đã nghỉ việc.

“Vấn đề cốt lõi nằm ở chính bộ máy của chúng tôi. Hệ thống đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Một quyết định phải đi qua quá nhiều cấp, còn trách nhiệm chia nhỏ cho nhiều người nhưng thiếu người theo đến cùng”, CEO Phan Quốc Công thẳng thắn nói.

CEO Phan Quốc Công của PNJ vừa nhậm chức từ tháng 4/2026. (Ảnh: PNJ)

Khi cần ra quyết định, quá trình trao đổi kéo dài. Quyết định chậm thì xử lý cũng chậm, trong khi thị trường không chờ mình. Chi phí cho bộ máy lớn nhưng khả năng phản ứng chưa tương xứng. Đó là những bất cập đã tích tụ, đến khi có biến cố thì bộc lộ rõ.

Hệ thống vì thế chậm chuyển đổi, khó bắt kịp thị trường. Sản phẩm và yêu cầu vận hành đã khác, cách tổ chức cũng phải thay đổi.

Lý do bất cập từ bộ máy được CEO Phan Quốc Công lý giải trong những năm thuận lợi, PNJ tăng trưởng “nóng”. Tổ chức phình to theo quán tính mà chưa được sắp xếp lại tương xứng. Mạng lưới mở rộng, quân số đông, cấp quản lý nhiều nhưng chưa đủ người có năng lực dẫn dắt chuyển đổi.

Ngành hàng kim cương giúp tăng doanh thu, lợi nhuận; chính sách mua lại với tỷ lệ cao tạo sự yên tâm cho khách hàng. Tuy nhiên, năng lực quản lý và cơ chế giám sát chưa theo kịp quy mô. Tăng trưởng khi ấy cũng là quá trình tích lũy những rủi ro phải xử lý về sau.

Ông Công nói mình lấy làm tiếc là sau 2 tháng gia nhập công ty thì khủng hoảng xảy ra. Lúc đó ông không có trong tay số liệu về tổng lượng tiền của lời hứa mua lại, không có sẵn phương án xử lý khủng hoảng cho tình huống khách quay lại tăng mạnh.

CEO PNJ khẳng định phải cải tổ từ gốc để có thể tồn tại.

“Là người đứng đầu Ban điều hành, tôi có trách nhiệm tổ chức lại bộ máy, làm rõ người quyết định và người chịu trách nhiệm cuối cùng. Những thay đổi khác chỉ có thể đi nhanh khi nền tảng ấy được sửa”, ông Công nói thêm.

Kỳ vọng giảm 30% chi phí nhân sự từ cải tổ

Tuy nhiên ông Công cho rằng phải phân biệt những bất cập tại hội sở với lực lượng trực tiếp sản xuất, bán hàng. PNJ có những người thợ giỏi, nhân viên tận tâm ở chi nhánh, cửa hàng, và muốn họ phát huy năng lực, bộ máy phía trên phải hỗ trợ tốt hơn.

Đến hết quý 3/2026, PNJ còn 424 cửa hàng với 7.123 nhân viên, tương ứng 1.040 lao động đã nghỉ việc so với cuối quý 2.

Theo đó, Hội sở là nơi tinh gọn mạnh nhất xét về tỷ lệ nhân sự. Công ty bắt đầu tái cấu trúc mạnh bộ máy ở hội sở, giảm những tầng trung gian, thu gọn đầu mối và làm rõ trách nhiệm. Nơi đây phải gắn với cửa hàng, sản xuất và người trực tiếp phục vụ khách hàng, trở thành trung tâm hỗ trợ cho tuyến đầu.

Cấp cao nhất là nơi đầu tiên tái cấu trúc. Những người chịu trách nhiệm tổ chức vận hành phải đi đầu trong việc thay đổi. Đợt này dự kiến quá nửa thành viên Ban giám đốc sẽ thay đổi. PNJ thu gọn các đầu mối, tổ chức lại phạm vi phụ trách để quyết định nhanh và trách nhiệm rõ hơn.

Ban điều hành chịu trách nhiệm quản lý, vận hành. HĐQT định hướng, giám sát. Những bất cập kéo dài cần được nhìn nhận ở cả hai cấp.

Trong khoảng 2 tuần vừa qua, tốc độ xử lý đã có chuyển biến. PNJ phải giữ nhịp ấy và tiếp tục nhanh hơn.

Riêng chi phí nhân sự, doanh nghiệp kỳ vọng tiết giảm khoảng 30%.

Những thay đổi hiện nay có phần là sắp xếp khẩn cấp, sắp xếp nhân sự theo từng dự án để giải quyết công việc. PNJ chưa thể coi đó là mô hình tổ chức đã hoàn tất, vẫn còn một chặng tái cấu trúc sâu hơn ở phía trước.

Tái cấu trúc thượng tầng là bước đi cần thiết để PNJ giải quyết nghĩa vụ khách hàng và tạo cơ sở cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ sắp tới.

Kế hoạch tái cấu trúc thượng tầng được CEO Phan Quốc Công chia sẻ trùng với diễn biến nhân sự cấp cao thay đổi những ngày qua tại PNJ.

Ngày 19/11, PNJ công bố 3 nhân sự cấp cao từ nhiệm và không còn là người nội bộ tại doanh nghiệp kể từ ngày 26/11 tới đây, dù 3 nhân sự này đang trực tiếp sở hữu tổng số 875.666 cổ phiếu PNJ, tương ứng 0,2% vốn điều lệ.

Đó là ông Đào Trung Kiên thôi vị trí Giám đốc cao cấp - Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động. Bà Trương Hoài Anh không còn giữ vị trí Giám đốc cao cấp - Khách hàng & Bán lẻ. Ngoài ra, từ ngày 17/11, Giám đốc cao cấp Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028 Nguyễn Minh Hải đã thôi giữ chức vụ tại PNJ.

Doanh nghiệp này cũng thay đổi Trưởng Kiểm toán nội bộ trong ngày 17/11 từ ông Nguyễn Anh Tuấn sang bà Diệp Mỹ Tâm Xuân.

Tại ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con của PNJ có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý II.