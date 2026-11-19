Ghi nhận tại công trường cho thấy, dù thời tiết nắng nóng, công nhân vẫn miệt mài làm việc tại các vị trí. Ông Đặng Xuân Hải cho biết phần kết cấu bê tông cốt thép do đơn vị đảm nhận cơ bản hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang tổ chức thi công cuốn chiếu, do mặt bằng công trường hạn chế, bảo đảm công việc của từng đơn vị không ảnh hưởng đến tiến độ chung.