(VTC News) -

Khả năng kết nối giao thông, thời gian di chuyển và sự hình thành các cực tăng trưởng mới ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng, tác động đến giá trị bất động sản.

Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA), đối với thị trường bất động sản, hạ tầng đường sắt đô thị sẽ định hình lại giá trị không gian. Những khu vực nằm trong bán kính tiếp cận thuận lợi tới các nhà ga, đặc biệt là các khu vực phát triển theo mô hình TOD, sẽ trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với các hoạt động thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ cao cấp và nhà ở.

Không chỉ giá bất động sản có cơ hội tăng, tính thanh khoản, khả năng hấp thụ dân cư và tính bền vững của đô thị cũng được cải thiện. Các nhà đầu tư quốc tế vốn ưu tiên những đô thị có kết nối giao thông tốc độ cao bởi đây là yếu tố bảo đảm năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ông Quảng dẫn chứng, TOD có thể giúp Cần Giờ bước ra khỏi chuỗi giá trị thuần du lịch, sinh thái để gia nhập sâu hơn vào chuỗi đô thị, dịch vụ, logistics, công nghệ của TP.HCM mở rộng. Khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn, Cần Giờ có cơ hội trở thành một cực tăng trưởng xanh mới, nơi hội tụ du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ cao, dịch vụ quốc tế và kinh tế biển hiện đại.

Đường sắt đô thị định hình lại bản đồ giá trị bất động sản. (Ảnh minh họa)

“Đó là lý do để cho rằng tuyến đường sắt này thực sự có thể thay đổi bản đồ tăng trưởng của khu vực trong nhiều thập kỷ tới”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bất động sản tăng giá theo từng giai đoạn

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Newstarland, cho rằng, metro là dự án hạ tầng có sức ảnh hưởng lớn đến giá trị bất động sản đô thị trong 10-20 năm tới. Trong ngắn hạn, metro tạo kỳ vọng cho thị trường còn trong dài hạn, khi hạ tầng đi vào khai thác, công trình này có thể tạo ra giá trị thực và mặt bằng giá mới cho bất động sản.

Theo ông Ngọc, giá bất động sản quanh các tuyến metro có thể tăng nhưng không đơn thuần vì có tuyến đường sắt đi qua mà bởi hạ tầng kéo theo sự gia tăng dân cư, việc làm, thương mại và dịch vụ.

Những khu vực hưởng lợi lớn thường là quanh các ga trung chuyển, các đại đô thị nằm dọc tuyến metro, khu vực cửa ngõ và các đô thị vệ tinh được kết nối trực tiếp với trung tâm.

Chu kỳ tăng giá bất động sản gắn với metro thường diễn ra qua 4 giai đoạn: công bố quy hoạch; khởi công dự án; thi công đồng bộ, hạ tầng dần hình thành; và vận hành, khai thác.

Tác động lớn nhất của đường sắt đô thị không chỉ là rút ngắn thời gian di chuyển mà còn là thay đổi căn bản cấu trúc đô thị và thị trường bất động sản. TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Dẫn chứng tại Hà Nội, ông Ngọc cho biết hiện có 5 dự án metro đang ở giai đoạn khởi công. Đây là thời điểm thị trường bất động sản quanh các khu vực liên quan bắt đầu xác lập kỳ vọng và thu hút dòng tiền đầu tư trung, dài hạn.

Những đại đô thị quy mô lớn nằm trên trục metro có lợi thế nhờ khả năng thu hút cư dân thực, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, thanh khoản và khả năng khai thác kinh doanh tốt hơn.

Tuy nhiên, ông Ngọc khuyến nghị nhà đầu tư cần hạn chế đầu cơ lướt sóng. Giai đoạn hiện nay phù hợp hơn với chiến lược tích lũy tài sản, đón đầu xu hướng phát triển đô thị thay vì đầu cơ ngắn hạn theo thông tin hạ tầng. Bởi các dự án đường sắt cần thời gian triển khai, sớm nhất cũng phải đến năm 2030 mới hoàn thành. Chưa kể, quá trình phát triển các khu đô thị dọc tuyến, thu hút dân cư và hoàn thiện hạ tầng xã hội cũng cần nhiều năm.

Theo các dẫn chứng được CBRE đưa ra, tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan...,giá bất động sản đã tăng mạnh khi các tuyến metro xuất hiện. Điển hình tại Bangkok và Manila, giá căn hộ dọc tuyến metro tăng khoảng 50-100% trong 5 năm đầu tư. Trong đó, các khu đô thị quy mô lớn dọc tuyến ghi nhận mức tăng giá đáng kể nhờ lợi thế kết nối giao thông.

Giá trị nhà đất không còn phụ thuộc vào vị trí trung tâm. (Ảnh minh họa)

Tại Việt Nam, thị trường cũng từng chứng kiến những đợt tăng giá bất động sản liên quan đến các tuyến metro. Điển hình là trục Xa lộ Hà Nội, nơi tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi qua. Giá căn hộ tại các khu vực Thảo Điền, An Phú, TP Thủ Đức được ghi nhận tăng khoảng 3-4 lần so với thời điểm mở bán.

Giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 TP.HCM cũng được ghi nhận tăng trung bình 50-200% trong giai đoạn trước và sau khi tuyến này vận hành. Những diễn biến này cho thấy hạ tầng giao thông có thể tạo động lực quan trọng cho thị trường bất động sản, dù mức tăng tại từng khu vực còn phụ thuộc vào chất lượng dự án và diễn biến chung của thị trường.

Giá trị nhà đất không còn phụ thuộc trung tâm

Khi hệ thống metro dần hoàn thiện, người dân có xu hướng chấp nhận sống xa trung tâm cũ hơn, ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, đầy đủ tiện ích và khả năng khai thác cho thuê. Những khu vực trước đây chủ yếu được xem là nơi đến để làm việc có thể dần trở thành lựa chọn an cư lâu dài, khi khả năng kết nối và chất lượng sống được cải thiện.

Với người mua nhà, các tiêu chí đánh giá bất động sản cũng ngày càng thực chất hơn, như khả năng kết nối giao thông, mật độ dân cư, mức độ hoàn thiện hạ tầng và vai trò kinh tế của khu vực trong tổng thể vùng đô thị.

Những khu vực giáp ranh TP.HCM trước đây thường được xem là vùng ven nay đang dần trở thành một phần của không gian đô thị mở rộng. Giá trị bất động sản tại đây không chỉ được đánh giá dựa trên yếu tố gần hay xa trung tâm, mà còn phụ thuộc vào những chức năng đô thị thực sự như khu ở quy mô lớn, trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và thương mại, cùng mật độ dân cư ngày càng tăng.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Việt Nam, cũng nhận định các tuyến đường sắt đô thị đang định hình lại bản đồ giá trị bất động sản.

Theo khảo sát môi giới quý II/2026 của PropertyGuru Việt Nam, các dự án nằm gần hạ tầng trọng điểm như metro, đường vành đai hoặc cầu đang nhận được mức độ quan tâm cao. Cụ thể, 65% môi giới tham gia khảo sát cho biết khách hàng của họ “rất ưu tiên” hoặc “ưu tiên” những dự án có kết nối hạ tầng tốt.

Giá chung cư bình quân trong quý III tại một số địa phương. (Nguồn: Onehousing)

Mức độ ưu tiên này cũng được phản ánh qua khả năng chi trả. Có tới 91% ý kiến cho rằng khách hàng sẵn sàng trả thêm để sở hữu bất động sản gần hạ tầng trọng điểm. Trong đó, mức đầu tư thêm được lựa chọn nhiều nhất là 5-10%.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), tác động lớn nhất của đường sắt đô thị không chỉ là rút ngắn thời gian di chuyển mà còn là thay đổi căn bản cấu trúc đô thị và thị trường bất động sản.

Nếu trước đây, đô thị chủ yếu mở rộng theo các trục đường bộ thì mạng lưới metro tạo điều kiện hình thành mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), với những khu đô thị mật độ cao, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và việc làm quanh các nhà ga.

Nhờ đó, các cực tăng trưởng đô thị mới có điều kiện hình thành, thúc đẩy phân bố lại dân cư, hoạt động kinh tế và nhu cầu bất động sản. Giá trị bất động sản sẽ ngày càng gắn với khả năng kết nối, thời gian tiếp cận việc làm, chất lượng hạ tầng và sức sống kinh tế đô thị, thay vì chỉ phụ thuộc vào khoảng cách địa lý đến trung tâm.

Hạ tầng đường sắt vì thế không đơn thuần mở đường cho bất động sản phát triển, mà còn tạo tiền đề tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành những trung tâm tăng trưởng mới và định hình lại bản đồ giá trị bất động sản Việt Nam.