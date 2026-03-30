Lấy tôi 5 năm, vợ vẫn phục vụ mẹ chồng cũ cứ như làm dâu 2 nhà

Tôi 35 tuổi, làm kinh doanh. Vợ 33 tuổi, từng có một đời chồng; con trai riêng 7 tuổi của cô ấy sống cùng chúng tôi. Chúng tôi kết hôn được 5 năm, có một con chung 4 tuổi.

Cuộc hôn nhân của hai đứa từng bị gia đình từng ngăn cấm vì em đã qua một lần đò lại có con riêng, thế nhưng tôi vẫn quyết tâm. Sống cùng nhau, bố mẹ tôi dần yêu quý vì nhận ra vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó. Tôi cũng rất hòa hợp với con riêng. Con cũng quý trọng tôi, hai bố con thân thiết không kém gì ruột thịt, đúng như người ta bảo "công sinh không bằng công dưỡng".

Vợ tôi chỉ có một điều gây khó chịu là cô ấy quá cả nể với gia đình chồng cũ, giúp đỡ họ nhiều quá mức bình thường. Vợ bận rộn công việc, phải chăm con nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ tôi, cô ấy vẫn cố gồng mình hỗ trợ họ. Nhà họ neo người, mẹ chồng cũ 65 tuổi sống một mình vì con đi làm ăn xa. Chồng cũ sống vô trách nhiệm, chẳng bao giờ về hỏi han. Gần đó chỉ có nhà ông chú họ thỉnh thoảng qua lại đỡ đần.

Tôi không thoải mái vì vợ thường xuyên sang chăm sóc mẹ chồng cũ. (Ảnh: iStock)

Có lần, tôi chở con riêng của vợ đến chơi với bà nội cháu. Bà rất vui, bảo hãy sang chơi nhiều hơn. Bà không ngớt lời khen vợ tôi là người hiểu đạo lý, sống có trước có sau, không có cô ấy đỡ đần thì chắc cuộc sống của bà khó khăn lắm.

Khoảng 2 tuần/lần, vợ tôi sang nhà chồng cũ, một phần để bà nội chơi cùng cháu, một phần là giúp đỡ dọn dẹp, làm mấy việc nội trợ. Đáng lẽ cuối tuần là để nghỉ ngơi thì vợ tôi lại phải chăm sóc mẹ chồng cũ. Nhiều khi con tôi không được đi chơi cuối tuần vì mẹ bận.

Có những việc bố mẹ tôi muốn nhờ con dâu làm, tôi lại phải nói khéo rồi tự mình đảm nhận vì biết vợ đang ở bên nhà chồng cũ. Những dịp hiếu hỷ của nhà chồng cũ, vợ tôi luôn xắn tay giúp như thể vẫn là dâu con trong nhà.

Tôi rất không thoải mái với sự nhiệt tình quá mức này của cô ấy. Dẫu biết ly dị rồi hết tình còn nghĩa thế nhưng tôi nghĩ cô ấy phải sắp xếp sao cho phù hợp.

Thái độ của phía mẹ chồng cũ cũng không ổn; có lẽ vì quá quen với sự chăm sóc của vợ tôi nên dần dần coi đó là chuyện đương nhiên. Nhiều hôm vợ tôi bận nên sang muộn, bà gọi liên tục, giục như hò đò.

Nếu là thời gian đầu mới ly dị thì còn được, đằng này vợ tôi đã có gia đình mới 5 năm. Tôi nghĩ không thể cứ như vậy mãi được nên đã vài lần góp ý với vợ, bảo cô ấy có thể bớt sang bên đó được không, dịp lễ Tết hay ốm đau sang thăm cũng là phải đạo rồi.

Nhưng vợ tôi bảo: "Nhà người ta neo người, con cái đi làm ăn xa suốt. Mình tốt với bà thì cũng như tốt với mọi người già khác mà thôi, coi như tạo phúc cho đời chứ nhìn vậy em cũng không đành. Hơn nữa em còn từng gọi bà một tiếng mẹ".

Vợ đã bảo thế, nếu tôi cứ nói nhiều thì sợ bị coi là hẹp hòi, ích kỷ. Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ nếu cứ thế mãi thì không ổn; gia đình chồng cũ không thể mãi phụ thuộc vào sự giúp đỡ của vợ tôi như vậy. Đã ly dị rồi thì ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình họ phải tự lựa cách để chăm sóc người già cho phù hợp.

Suốt thời gian qua, tôi rất đau đầu về vấn đề này. Mong quý độc giả cho lời khuyên để tháo giải quyết một cách êm đẹp.

