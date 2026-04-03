Lập khống hồ sơ giải ngân 5,5 tỷ tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc

Tại buổi họp báo chiều 3/4 của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) thông tin về vụ án xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (thuộc Tổng cục Môi trường, nay là Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về 3 tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Cụ thể, Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc (NCEM) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ.

Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Seiki bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Nguyễn Phan Dũng, Tổng Giám đốc; Bùi Thị Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Seiki; Đào Như Ý và Bùi Thị Hà Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Deahan; Lê Đức Chiến, Chủ tịch HĐQT; Phan Ngọc Châu, nhân viên Công ty Toàn Cầu; Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên Công ty Nhân Tâm Việt; Lê Đình Quang, nhân viên kinh doanh Công ty Coninco bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trả lời báo chí.

Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung củng cố tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội của 11 bị can đã khởi tố; đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với các gói thầu quan trắc môi trường và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc khác để xử lý triệt để toàn diện theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Trần Thị Minh Hương, Phạm Quang Hiếu và Hồ Minh Tráng, lãnh đạo Trung tâm NCEM đã chỉ đạo để lập khống chứng từ, các hồ sơ nhân công thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân tiền lương nhân công với tổng số tiền là 5,575 tỷ đồng.

Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân và trừ tiền công vận hành, Trung tâm NCEM được hưởng số tiền chênh lệch hơn 2,6 tỷ đồng.

Các đối tượng thực hiện hành vi trên nhằm mục đích rút tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước sau đó chuyển về Quỹ chung của Trung tâm NCEM rồi cùng nhau chia chác, hưởng lợi.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và quyết định khởi tố 3 bị can: Trần Thị Minh Hương, Hồ Minh Tráng, Phạm Quang Hiếu về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

"Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan còn lại, tổng hợp đánh giá hành vi vi phạm để đề xuất xử lý theo quy định", Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết thêm.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) phối hợp các đơn vị xác lập, đấu tranh đồng thời 3 chuyên án, làm rõ các hành vi vi phạm trong lắp đặt, vận hành, quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục do một số doanh nghiệp lắp đặt trên phạm vi toàn quốc như: Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan, Công ty Cổ phần tập đoàn Seiki, Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Group.

Cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ 168/306 trạm có sự can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích môi trường (chiếm hơn 54,9% số trạm được kiểm tra).

Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 74 bị can. Trong số này có nhiều bị can giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị như Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc; Lê Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh...