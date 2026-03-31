Bộ Công an làm rõ thủ đoạn 'làm đẹp' số liệu quan trắc môi trường tại 168 trạm

Ngày 31/3, Bộ Công an thông tin thêm về 3 chuyên án bóc gỡ những sai phạm liên quan hoạt động quan trắc môi trường tại nhiều địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ phương thức, thủ đoạn can thiệp, chỉnh sửa kết quả quan trắc như can thiệp, chỉnh sửa từ xa bằng cách sử dụng phần mềm thông qua kết nối internet để chỉnh sửa; can thiệp trực tiếp bằng thủ đoạn vật lý, thủ công vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc.

Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập, đấu tranh đồng thời 3 chuyên án, làm rõ các hành vi vi phạm trong lắp đặt, vận hành, quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục do một số doanh nghiệp lắp đặt trên phạm vi toàn quốc như: Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan, Công ty Cổ phần tập đoàn Seiki, Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Group.

Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ 168/306 trạm có sự can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích môi trường (chiếm hơn 54,9% số trạm được kiểm tra).

Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 74 bị can về 10 tội danh: Xâm nhập trái phép mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Vi phạm quy định về đấu thầu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số này có nhiều bị can giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị như Hoàng Văn Thức (Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trần Thị Minh Hương (Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc), Lê Việt Cường (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh)...

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ bản chất vụ án, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật; rà soát, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.