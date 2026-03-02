(VTC News) -

Lập hạ là một trong những tiết khí quan trọng của lịch âm dương truyền thống phương Đông, đánh dấu thời điểm chuyển giao rõ rệt giữa mùa xuân và mùa hè. Không chỉ mang ý nghĩa thiên văn học, Lập hạ còn gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp, nhịp sinh trưởng của tự nhiên cũng như những biến đổi đáng chú ý trong thời tiết và sinh hoạt của con người. Vậy Lập hạ năm 2026 rơi vào thời điểm nào và tiết khí này mang những đặc điểm gì đáng chú ý?

Lập hạ năm 2026 vào ngày nào?

Trong hệ thống lịch pháp cổ truyền, Lập hạ là tiết khí thứ 7 trong tổng số 24 tiết khí được xây dựng dựa trên sự vận hành của Mặt trời trên hoàng đạo. Theo thiên văn học cổ đại, tiết Lập hạ bắt đầu khi Mặt trời đạt vị trí 45 độ trên hoàng đạo và kết thúc khi đạt đến 60 độ. Mỗi tiết khí thường kéo dài khoảng 15–16 ngày, tạo thành chu kỳ thời gian phản ánh sự biến đổi khí hậu theo mùa trong năm.

Hệ thống 24 tiết khí gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Trong số đó, Lập hạ được xem là một dấu mốc quan trọng bởi nó báo hiệu sự khởi đầu của mùa hè, giai đoạn thời tiết thay đổi rõ rệt nhất trong năm.

Theo quy luật vận hành của tiết khí, sau khi tiết Cốc vũ kết thúc sẽ bước sang tiết Lập hạ, và tiết khí này kéo dài cho đến khi tiết Tiểu mãn bắt đầu. Thông thường, lập hạ rơi vào khoảng ngày 5/5 Dương lịch hoặc ngày 6/ 5 Dương lịch hằng năm.

Căn cứ theo lịch tiết khí, năm 2026, tiết Lập hạ bắt đầu từ ngày 5/5 và kéo dài đến ngày 20/5 Dương lịch. Như vậy, ngày Lập hạ năm 2026 sẽ rơi vào thứ Ba, ngày 5/5 Dương lịch (nhằm vào ngày 19/3 Âm lịch).

Thời điểm này chính thức đánh dấu sự kết thúc của tiết xuân muộn và mở ra giai đoạn đầu tiên của mùa hè trong chu trình khí hậu truyền thống.

Ngày Lập hạ năm 2026 sẽ rơi vào thứ Ba, ngày 5/5 Dương lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những đặc điểm nổi bật trong tiết Lập hạ

Tên gọi “Lập hạ” mang ý nghĩa khá trực quan, “lập” là bắt đầu, còn “hạ” là mùa hè. Đây là thời điểm chuyển tiếp từ tiết trời xuân mát mẻ sang mùa hè nóng nực, oi ả. Khi bước vào tiết khí này, nhiệt độ bắt đầu tăng lên rõ rệt, cây cối sinh trưởng mạnh mẽ, vạn vật phát triển và con người cũng bước vào giai đoạn lao động, học tập sôi động nhất trong năm.

Theo triết lý Âm dương – Ngũ hành phương Đông, Lập hạ thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho nhiệt lượng, năng lượng và sự bùng nổ của sức sống. Đây cũng là thời kỳ dương khí phát triển mạnh mẽ và đạt đến mức cao, kéo theo nhiều biến đổi về thể chất cũng như cảm xúc của con người.

Xét dưới góc độ thiên văn, Lập hạ đánh dấu thời điểm mặt đất tại bán cầu Bắc nhận lượng bức xạ Mặt trời ngày càng lớn. Điều này khiến nền nhiệt tăng dần và tạo ra hàng loạt thay đổi về khí hậu cũng như các hiện tượng tự nhiên liên quan.

Trong giai đoạn này, bán cầu Bắc nghiêng nhiều hơn về phía Mặt trời, dẫn đến hiện tượng ngày dài hơn và đêm ngắn lại. Lượng bức xạ gia tăng không chỉ mang lại ánh sáng dồi dào mà còn khiến thời tiết trở nên nóng hơn và lượng mưa tăng lên. Chính điều kiện này thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của cây cỏ và làm cho thảm thực vật mùa hè trở nên phong phú.

Tiết Lập hạ là tiết khí đầu tiên của mùa hè. (Ảnh: Minh Quang)

Từ thời điểm Lập hạ trở đi, thời tiết tại nhiều khu vực bắt đầu thay đổi rõ rệt với những đặc trưng điển hình.

- Nhiệt độ tăng nhanh: Không khí trở nên nóng hơn, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa. Tại Việt Nam, một số khu vực miền Trung và miền Nam có thể xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, trong khi miền Bắc bắt đầu ghi nhận những ngày nắng oi xen kẽ các cơn mưa giông cục bộ.

- Lượng mưa gia tăng: Cuối tiết Lập hạ thường trùng với thời điểm mùa mưa bắt đầu tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực Nam Bộ, khiến thời tiết chuyển sang trạng thái nóng ẩm đặc trưng của mùa hè nhiệt đới.

- Độ ẩm không khí cao: Không khí ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Đây cũng là nguyên nhân khiến các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da liễu có xu hướng gia tăng trong thời gian này.

- Thiên nhiên sinh trưởng mạnh: Cây cối xanh tốt, nhiều loại hoa quả bước vào mùa chín rộ. Đây là thời điểm xuất hiện phong phú các loại trái cây mùa hè như vải, xoài, mận, mơ… góp phần tạo nên đặc trưng sinh thái rõ nét của mùa hè phương Đông.

Theo quan niệm phương Đông, khi bước sang Lập hạ, khí dương phát triển mạnh trong khi khí âm suy giảm. Sự gia tăng của dương khí không chỉ làm nhiệt độ tăng mà còn tác động đến toàn bộ hệ sinh thái.

Các loài động vật trở nên năng động hơn, gia tăng hoạt động sinh sản và phát triển. Song song đó, cây cối sinh trưởng nhanh, đơm hoa kết trái, báo hiệu một mùa vụ dồi dào phía trước.

Trong sản xuất nông nghiệp, Lập hạ được xem là một cột mốc quan trọng. Đây là thời điểm người nông dân chuẩn bị gieo trồng nhiều loại cây trồng mới nhờ điều kiện thời tiết ấm áp và lượng mưa tăng lên. Đồng thời, nhiều loại cây trồng phát triển từ mùa xuân cũng bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch.

Chính vì vậy, Lập hạ không chỉ mang ý nghĩa khí hậu mà còn mở ra giai đoạn lao động bận rộn, đánh dấu sự khởi đầu của những vụ mùa quan trọng trong năm.