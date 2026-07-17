Lào Cai: Khai trương Phố đi bộ phường Yên Bái

(VTC News) -

Phố đi bộ phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai khai trương tối 16/7, được xây dựng với nhiều không gian trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Nổi bật là Không gian văn hóa chè Phình Hồ với các hoạt động giới thiệu nghệ thuật pha trà, thưởng trà và mời trà của các trà nhân. Du khách còn được trải nghiệm nét đẹp văn hóa Mường Lò thông qua những làn điệu dân gian, hoạt động hát mời rượu và các hình thức giao lưu truyền thống.

Bên cạnh đó, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản và ẩm thực địa phương tạo thêm điểm nhấn, giúp du khách khám phá những giá trị văn hóa, sản vật đặc trưng của vùng đất Lào Cai.

Phố đi bộ phường Yên Bái được tổ chức tại khu vực Quảng trường 19/8 và tuyến phố đi bộ Hào Gia, hướng tới xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa; đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản vật và nét đẹp văn hóa của các địa phương trong tỉnh.

Khai trương tuyến phố đi bộ phường Yên Bái.

Việc khai trương Phố đi bộ phường Yên Bái là hoạt động mở đầu Chương trình “Điểm hẹn bản sắc Lào Cai” được tỉnh triển khai tại bốn địa phương gồm các phường Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa và Nghĩa Lộ. Theo kế hoạch, chương trình được xây dựng theo mô hình không gian văn hóa mở, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa truyền thống và hoạt động du lịch cộng đồng.

Các chương trình dự kiến được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần theo hình thức luân phiên. Mỗi địa phương đảm nhiệm một chương trình trong tháng, chủ động xây dựng chủ đề phù hợp với bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch và đặc điểm không gian đô thị. Bốn địa điểm tham gia chuỗi hoạt động gồm Phố đi bộ Hào Gia, phường Yên Bái; Phố đi bộ Đinh Lễ, phường Lào Cai; khu vực Sân Quần, phường Sa Pa và Quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ.

Việc đưa phố đi bộ vào hoạt động được kỳ vọng sẽ hình thành điểm hẹn văn hóa, du lịch mới của tỉnh, thu hút người dân và du khách vào dịp cuối tuần; từng bước phát triển sản phẩm du lịch đô thị đặc trưng, thúc đẩy kinh tế ban đêm, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, năng động và thân thiện.