Làm chủ nhịp sống riêng giữa hai miền trải nghiệm tại The Fullton Regal

(VTC News) -

Cùng sở hữu bốn loại hình nhà ở gồm biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà phố, mỗi phân khu lại mở ra những trải nghiệm khác nhau, từ khoảng thở an yên giữa thiên nhiên đến nguồn năng lượng của vận động và kết nối, để mỗi chủ nhân tìm thấy nhịp sống phù hợp với mình.

Triết lý sống có chủ đích ấy được hiện thực hóa qua hai công viên chủ đề với 55 tiện ích ngoài trời do Landscape Collaboration (Thái Lan) thiết kế. Mỗi công viên mang một cá tính riêng, nhưng đều được quy hoạch hài hòa giữa tĩnh tại và vận động, riêng tư và cộng đồng, góp phần kiến tạo một hành trình sống cân bằng và giàu cảm xúc.

Regal East: Làm chủ tâm thế an nhiên giữa thiên nhiên

Regal East mở ra cảm giác của một miền sống tĩnh tại, nơi mỗi ngày trở về là một lần chủ nhân tìm lại sự cân bằng sau nhịp sống bên ngoài. Không gian tập trung vào cảm giác được nuông chiều bản thân, được thảnh thơi thư giãn và được sống chậm rãi giữa nhịp đời bận rộn.

Tinh thần ấy được cộng hưởng ở East Park, công viên mang cảm hứng mềm mại như dòng chảy của nước và tinh thần “làm chủ tâm thế an nhiên”. Thay vì một tập hợp tiện ích, East Park được thiết kế như một chuỗi điểm dừng cho những nhu cầu sống tinh tế của cư dân.

Với những chủ nhân hướng về sự tĩnh tại, một ngày có thể bắt đầu bằng vài phút lắng mình tại Chòi thiền mặt nước, thả chậm bước chân qua Đường dạo mát-xa, hoặc tìm lại khoảng riêng trong Vườn an tĩnh.

Với người yêu thích những nhịp nghỉ nhẹ nhàng, Hồ tĩnh thủy, Trạm đọc hay Nhà hát bình minh trở thành nơi cảm xúc được làm dịu, tâm trí được thảnh thơi và năng lượng được tái tạo một cách tự nhiên.

Ngay cả những hoạt động vận động tại Regal East cũng được đặt trong tinh thần cân bằng. Cư dân có thể duy trì thói quen thể thao, rèn luyện sức khỏe hay tận hưởng những chuyển động nhẹ nhàng giữa không gian xanh, nơi mỗi trải nghiệm vẫn giữ được sự riêng tư và nhịp điệu vừa đủ. Ở đó, vận động không phải là sự hối hả, mà là một cách chăm sóc thân, tâm, trí một cách trọn vẹn.

Regal West: Khơi mở năng lượng cho nhịp sống giàu kết nối

Nếu Regal East gợi cảm giác trở về, Regal West khơi mở cảm hứng khám phá, vận động và kết nối. Đây là miền sống dành cho những chủ nhân yêu thích sự chủ động, luôn tìm kiếm nguồn năng lượng mới trong từng ngày nhưng vẫn cần một không gian sống riêng tư, chỉn chu và có chọn lọc.

Mang cảm hứng vững chãi như nhịp thở của đất và tinh thần “làm chủ cuộc sống năng động”, West Park là phần nối dài tự nhiên của nhịp sống ấy. Với người yêu thể thao, ngày mới có thể khởi động bằng những vòng chạy trên đường chạy bộ, vài nhịp bơi sảng khoái tại hồ bơi Terra 50m, hay những trận đấu đầy hứng khởi tại sân thể thao đa năng.

Với các gia đình trẻ, công viên vận động Terra và đường trượt ván là nơi những nguồn năng lượng tích cực được khơi mở mỗi ngày. Riêng vườn dã ngoại lại mang đến một trải nghiệm khác biệt: cảm giác “đi trốn” khỏi nhịp sống thường nhật ngay trong khuôn viên nơi ở, với những buổi cắm trại, tiệc BBQ ngoài trời hay những phút giây quây quần, sẻ chia giữa thiên nhiên.

Khi cần những khoảng lặng, Regal West vẫn mang đến những trải nghiệm thư giãn theo cách riêng. Nhịp nghỉ tại Regal West không tách khỏi tinh thần chuyển động, mà trái lại, mang đến sắc thái tươi mới và giàu cảm hứng như tại Chòi thanh âm. Nơi đây trở thành miền sống giúp chủ nhân duy trì nguồn năng lượng tích cực, chủ động mở rộng kết nối và tận hưởng chất sống ta làm chủ.

Hai công viên Regal East và Regal West được kiến tạo như hai sắc thái bổ trợ, cùng mở ra một hành trình sống đa tầng cảm xúc tại The Fullton Regal. Có người tìm thấy mình trong sự an yên của một miền sống lắng dịu, có người bắt đầu mỗi ngày bằng nguồn năng lượng rộng mở của một không gian giàu kết nối.

Dù lựa chọn phong cách sống nào, mỗi chủ nhân đều có thể tìm thấy tại The Fullton Regal một nhịp sống phù hợp với mình, nơi từng khoảnh khắc được sắp đặt có chủ đích và những giá trị bền lâu được nuôi dưỡng từ chính tổ ấm.