Lãi suất tăng, doanh nghiệp địa ốc tung ưu đãi 'hút' khách

Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, thanh khoản bất động sản xu hướng giảm, đặc biệt tại các khu vực từng tăng trưởng "nóng", khi dòng tiền không còn tìm kiếm lợi nhuận nhanh mà ưu tiên sự an toàn, tính ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro.

Đứng trước khó khăn này, nhiều doanh nghiệp đưa ra các giải pháp tài chính với mức lãi suất hợp lý cho khách hàng.

Vinhomes vừa công bố chính sách siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất”, đảm bảo khách hàng được vay với lãi suất 3,3%/năm cho năm đầu, tối đa 7,8%/năm trong 3 năm đầu và trả trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm cho 2 năm tiếp theo.

Cụ thể nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất.

Đối với thị trường, đây là giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ cho người mua trong bối cảnh lãi suất biến động.

Không chỉ Vinhomes, nhiều doanh nghiệp khác cũng bắt đầu có những động thái hỗ trợ khách hàng về lãi suất.

Đơn cử, SeaHoldings lựa chọn kết hợp giữa hỗ trợ lãi suất và ưu đãi thanh toán nhằm gia tăng khả năng tiếp cận của người mua. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 20% vốn tự có đến thời điểm nhận nhà; phần còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng hoặc đến khi bàn giao, đồng thời được ân hạn nợ gốc trong 2 năm. Tiến độ thanh toán kéo dài đến năm 2027 cho phép người mua nhận nhà chỉ cần hoàn tất khoảng 45% giá trị căn hộ, giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu và mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở.

Phú Đông Group cũng cho biết đã triển khai chương trình vay mua nhà với lãi suất cố định 6,5%/năm trong 5 năm, áp dụng cho khách hàng mua căn hộ tại các dự án đang triển khai. Theo đại diện doanh nghiệp, phần lớn các gói hỗ trợ lãi suất hiện nay được triển khai trên cơ chế hợp tác giữa ngân hàng và chủ đầu tư. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp chủ động trích một phần lợi nhuận để bù lãi suất cho khách hàng trong giai đoạn đầu của khoản vay.

Tương tự, Nam Long Group cũng cho biết doanh nghiệp đang liên kết với các ngân hàng đối tác cung cấp gói vay với lãi suất tối đa khoảng 9% trong 12 - 18 tháng đầu đối với khách mua nhà tại các dự án mở bán. Đáng lưu ý, với nhóm khách hàng sử dụng vốn tự có, doanh nghiệp áp dụng phương án thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng cho đến khi nhận nhà. Cách làm này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đồng thời tạo dư địa để người mua chủ động cân đối dòng tiền trong trung và dài hạn.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cũng cho biết, để đối phó với cơn bão lãi suất tăng cao doanh nghiệp của ông đã phải thay đổi toàn bộ chính sách bán hàng. Thay vì cố gắng bán hàng thu hồi vốn nhanh, nay chủ đầu tư cho khách hàng mua nền đất trả góp với thời gian rất dài.

Chính sách cũng hướng đến đối tượng khách hàng là những người mua bất động sản để tích luỹ, làm tài sản thay vì đầu tư lướt sóng ngắn hạn. Đồng thời chủ đầu tư cũng cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất cho những khách hàng vay vốn từ ngân hàng.

Người mua phải cấu trúc khoản vay phù hợp

Ở góc độ người vay tiền mua nhà, ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Khối phân tích Chứng khoán SHS nhấn mạnh trọng tâm không phải là dự báo lãi suất mà là cấu trúc khoản vay phù hợp và duy trì kỷ luật dòng tiền.

Với người có thu nhập ổn định nhưng không dư dả, nên ưu tiên gói cố định dài 12 - 36 tháng, chấp nhận lãi cố định cao hơn để khóa rủi ro ngắn hạn. Ngược lại, nếu có khả năng trả trước mạnh trong 12–24 tháng, có thể chọn gói cố định ngắn, song cần “stress-test” kịch bản lãi thả nổi 12–15%.

Kéo dài kỳ hạn vay 20 - 25 năm giúp giảm áp lực trả nợ hàng tháng; sau đó có thể tái cấp vốn hoặc trả trước khi lãi hạ, nhưng phải đọc kỹ phí phạt trả trước hạn. Chiến lược hợp lý trong môi trường biến động là cố định lãi ngắn hạn, tích lũy để giảm dư nợ gốc và giữ quyền chọn refinance khi điều kiện thuận lợi hơn, đồng thời duy trì lịch sử tín dụng tốt, hồ sơ thu nhập minh bạch.

Chuyên gia Savills Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng, người mua nhà buộc phải nâng cao mức độ kỷ luật tài chính trong quá trình ra quyết định. Đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá, cần ưu tiên các tiêu chí cốt lõi như pháp lý minh bạch, hạ tầng kết nối đã và đang vận hành, hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, và quan trọng hơn cả là khả năng chi trả bền vững trong dài hạn.

Theo đó, khi thị trường không còn duy trì trạng thái tăng trưởng nóng, việc chạy theo các "cơn sốt" mà thiếu tính toán đầy đủ về chi phí lãi vay, chi phí đi lại và sinh hoạt có thể nhanh chóng đẩy người mua vào áp lực tài chính trong tương lai. Ngược lại, những quyết định dựa trên nhu cầu ở thực và giá trị sử dụng lâu dài sẽ giúp tối ưu bài toán an cư trước các chu kỳ biến động của thị trường.

Cùng quan điểm, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng khuyến nghị người mua nhà không nên vay quá 50% giá trị tài sản nhằm hạn chế rủi ro đòn bẩy tài chính. Thực tế thời gian qua, nhiều chủ đầu tư và ngân hàng đã tung ra các gói vay với lãi suất ưu đãi từ 5,5%/năm, thậm chí miễn lãi và ân hạn nợ gốc trong thời gian dài, qua đó giúp một bộ phận lớn người mua tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ rằng các ưu đãi này chủ yếu mang tính ngắn hạn. Khi kết thúc thời gian hỗ trợ, khoản vay thường chuyển sang cơ chế lãi suất thả nổi và có thể tăng mạnh theo diễn biến thị trường. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang có xu hướng đi lên, áp lực trả nợ vì thế cũng gia tăng đáng kể, đòi hỏi người mua phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về dòng tiền và kịch bản tài chính dài hạn để tránh rơi vào thế bị động.