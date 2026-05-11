Doanh nghiệp bất động sản kinh doanh thế nào trong quý I?

Cụ thể, trong khi một số doanh nghiệp bất động sản bất động sản ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt thì nhiều doanh nghiệp lại trong tình trạng sụt giảm doanh thu.

Trong quý I, lợi nhuận của Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) tiếp tục ổn định khi đạt 327 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ chiến lược tập trung vào phân khúc nhà ở đô thị có nhu cầu thực, cùng tiến độ triển khai dự án được kiểm soát tương đối ổn định.

Tương tự, CTCP Tập đoàn Novaland (NVL) cũng cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt khi báo lãi sau thuế 860 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ trong cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự tái cấu trúc hoạt động, đồng thời từng bước khơi thông lại tiến độ bàn giao và ghi nhận doanh thu tại các dự án trọng điểm sau giai đoạn khó khăn kéo dài.

Bức tranh thị trường bất động sản quý I cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Minh Đức).

CTCP Vinhomes (VHM) đạt lợi nhuận sau thuế lên tới 25.625 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island - những dự án tiếp tục đóng vai trò "xương sống" trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Tính đến cuối quý, tổng tài sản của Vinhomes đạt gần 870.000 tỷ đồng, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh những doanh nghiệp có kết quả khả quan, thì có không ít doanh nghiệp lại đối mặt với nhiều thách thức.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (mã chứng khoán: BCM) đạt doanh thu thuần 1.105 tỷ đồng (giảm 40%), lợi nhuận ròng gần 280 tỷ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ) và cũng là mức thấp nhất trong 8 quý qua, tính từ quý II/2024.

Nguyên nhân chính đến từ mảng trụ cột bất động sản chững lại, chỉ mang về hơn 754 tỷ đồng, giảm 47%. Cùng với đó, doanh thu tài chính hơn 344 tỷ đồng, giảm 38% so với quý I/2025.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản BCM đạt hơn 61.300 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tài sản tập trung ở khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết lên hơn 24.200 tỷ đồng, chiếm tới 40% tổng nguồn vốn. Hàng tồn kho hơn 22.600 ngàn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Cuối quý I, nợ phải trả của BCM còn hơn 38.800 tỷ đồng, tăng 3%.

Tương tự, doanh thu thuần của DIC Corp (mã: DIG) trong quý cũng chỉ đạt gần 145 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, chủ yếu do không còn nguồn thu từ bán thành phẩm, mảng từng đóng góp hơn 26 tỷ đồng trong quý I/2025. Trong khi đó, tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp của DIG lại tăng 11%, lên gần 85 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng gần 7 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của CTCP Đầu tư LDG (LDG) cũng ghi nhận âm hơn 9,8 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức 77 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do phát sinh các khoản giảm trừ gần 10 tỷ đồng. Đi cùng với đó, khoản lỗ hơn 16 tỷ đồng trong kỳ đã đẩy lỗ lũy kế lên 1.268 tỷ đồng, tương đương gần một nửa vốn điều lệ, phản ánh áp lực tích lũy kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.

Trong báo cáo quý I, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, cả nước có 726 doanh nghiệp địa ốc hoàn tất thủ tục giải thể trong 3 tháng vừa qua, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có hơn 240 đơn vị đóng cửa. Ở chiều ngược lại, có hơn 1.560 doanh nghiệp trong lĩnh vực được thành lập mới, tăng hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Bộ Xây dựng đánh giá, quá trình sàng lọc và tái cơ cấu diễn ra ngày càng rõ nét trên thị trường bất động sản. Trong ngắn hạn, thị trường bất động sản đang chịu áp lực không nhỏ từ biến động địa chính trị, lạm phát, tỷ giá, chi phí xây dựng và lãi suất leo thang.

Trong khi đó, giá nhà vẫn tiếp tục bị đẩy lên cao, lên ngưỡng 128 triệu đồng/m2 chung cư mới tại Hà Nội và 112 triệu/m2 tại TPHCM. Điều này khiến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp địa ốc teo tóp dần.

Thị trường bất động sản quý II thế nào?

Nhận định về thị trường bất động sản thời gian tới, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc PropertyGuru Vietnam khu vực miền Nam, nhận định, thị trường bất động sản bước vào quý II không còn ở trạng thái suy giảm nhưng cũng chưa phải là giai đoạn bùng nổ mà đang trong một quá trình chuyển trạng thái. Sau nhịp chững lại đầu năm, hiện mức độ quan tâm của người mua đã bắt đầu quay trở lại, dù vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

“Tôi đánh giá quý II bất động sản sẽ tích cực hơn. Thị trường không thiếu cơ hội, chỉ đang thiếu những sản phẩm đủ tốt để hấp thụ dòng tiền”, ông Tuấn nói.

Điểm quan trọng, theo ông Tuấn là cấu trúc nhu cầu đã thay đổi rõ rệt. Thị trường hiện nay được dẫn dắt bởi người mua ở thực và những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, thay vì dòng tiền đầu cơ ngắn hạn như các chu kỳ trước. Cùng với đó, tín hiệu tích cực của quý II nằm ở việc thanh khoản có xu hướng cải thiện dần, nhưng mang tính chọn lọc rất cao.

Riêng với phân khúc căn hộ tại các đô thị lớn vẫn giữ vai trò dẫn dắt nhờ nhu cầu ở thực ổn định. Trong khi đó, đất nền vùng ven bắt đầu có tín hiệu quan tâm trở lại nhưng sẽ không còn những đợt “sóng” mạnh như trước, mà phụ thuộc nhiều vào quy hoạch và hạ tầng.

"Nếu kịch bản tích cực xảy ra với lãi suất hạ nhiệt, đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ và chính phủ ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế thì thị trường sẽ đón nhận các giao dịch mở bán sôi động hơn", ông Tuấn nhận định.

Đất nền vùng ven dự báo không còn những đợt “sóng” mạnh như trước. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên yếu tố địa chính trị vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn do chiến tranh có thể kéo dài dẫn đến khủng hoảng về năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng, lạm phát và thắt chặt chi tiêu sẽ tác động trái chiều đến thị trường trong quý II, cũng như các quý còn lại của năm 2026.

Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Eras Land cho hay, sau quý I đối mặt với nhiều biến động ngoài tầm kiểm soát, các doanh nghiệp bất động sản đều đang trong động thái thận trọng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng ưu tiên bảo toàn nguồn lực. Các chủ đầu tư đều đang tập trung cho chính sách thanh toán linh hoạt hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn mặt bằng lãi suất cao.

Theo bà Hương, quý II có vai trò quan trọng, quyết định tình hình thị trường bất động sản năm 2026. Khả năng cao lãi suất sẽ được điều chỉnh và hạ nhiệt mạnh trong quý II. Cùng với đó, để tăng hiệu quả bán hàng, các chủ đầu tư vẫn phải đưa ra các giải pháp tài chính thanh toán linh hoạt cho khách mua.