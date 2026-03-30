Kuwait cáo buộc Iran tung đòn tập kích nhà máy phát điện và lọc nước biển

Ngày 30/3, Bộ Điện lực Kuwait thông báo: “Tòa nhà dịch vụ tại một nhà máy phát điện và lọc nước biển đã bị tấn công trong hoạt động gây hấn của Iran nhắm vào Kuwait, dẫn đến cái chết của một công nhân người Ấn Độ, gây thiệt hại đáng kể về tài sản".

Các đội kỹ thuật và ứng phó khẩn cấp ngay lập tức được điều đến hiện trường để xử lý hậu quả của vụ tấn công, đảm bảo cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường. Hiện tại, Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc.

Tình hình ở Trung Đông vẫn đang trên đà leo thang căng thẳng.

Qatar - quốc gia thuộc vùng Vịnh và phụ thuộc lớn vào các nhà máy lọc nước biển đã "lên án mạnh mẽ cuộc tấn công tội lỗi của Iran nhằm vào trại quân sự, nhà máy phát điện và lọc nước biển" ở Kuwait.

Tuyên bố cho biết cuộc tấn công gây thương vong cho một số thành viên lực lượng vũ trang và nhấn mạnh hành động này vi phạm luật pháp quốc tế, yêu cầu Iran ngừng “các cuộc tấn công phi lý nhằm vào quốc gia anh em”.

“Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh Iran cần chấm dứt hành động gây hấn vô cớ nhắm vào các nước láng giềng anh em. Qatar khẳng định đoàn kết với Kuwait, ủng hộ nước này sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”, tuyên bố có đoạn.

Kuwait liên tiếp hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hơn một tháng trước.

“Trong đêm 28/3, Bộ Quốc phòng phát hiện 14 tên lửa và 12 máy bay không người lái vi phạm không phận Kuwait, một số máy bay không người lái đó đang nhắm mục tiêu vào doanh trại quân sự khiến 10 binh sĩ bị thương. Họ đã được đưa đến bệnh viện và đang được điều trị y tế", tờ Al Jazeera đưa tin.

Tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công vào Iran khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao khác.

Iran đáp trả bằng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cùng nhiều quốc gia trong khu vực đặt cơ sở quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Iran cũng phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, động thái này đẩy giá năng lượng tăng cao và gây chấn động thị trường tài chính.