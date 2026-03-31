Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày

(VTC News) -

Các chuyên gia đều đồng thuận rằng tiết kiệm xăng dầu không nên chỉ là giải pháp tạm thời. Việc nâng cấp nhiên liệu sinh học, phát triển xe điện, lập kho dự trữ năng lượng, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng hợp lý chính là chìa khóa để bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.

Phong trào tiết kiệm xăng dầu hiện nay, từ cá nhân đến doanh nghiệp, là minh chứng sống động cho cách ứng phó trước biến động nguồn cung và chuẩn bị cho một tương lai xanh. Mỗi giọt xăng tiết kiệm hôm nay chính là viên gạch nền móng cho một hệ thống năng lượng bền vững, ổn định và an toàn.

Mỗi giọt xăng, dầu đều quý

Nói về việc tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mới, chuyên gia kinh tế, TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội - nhấn mạnh, đây không chỉ là lựa chọn đơn thuần mà phải được coi là chiến lược, xu hướng tất yếu, thậm chí là điều kiện sống còn, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

"Với doanh nghiệp, đây còn phải được coi là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. Thay vì thụ động chờ đợi giá xăng dầu ổn định thì phải chủ động điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh", ông Quốc Anh nói.

Tiết kiệm xăng dầu đang trở thành trách nhiệm chung, không phải của riêng ai.

Đồng quan điểm, TS. Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) - nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu chịu nhiều áp lực, việc sử dụng tiết kiệm và chuyển đổi sang nhiên liệu thay thế, như nhiên liệu sinh học, không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội - cũng nêu ý kiến: "Cùng với sự điều hành về nguồn cung của Chính phủ và các Bộ, ngành thì bản thân mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân phải thực sự chủ động tiết kiệm trong mọi hoạt động. Bởi chính điều này sẽ góp phần đảm bảo cho an ninh năng lượng lâu dài cho đất nước".

Ở góc nhìn khác, TS. Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (Vĩnh Long), cho rằng tiết kiệm nhiên liệu là một giải pháp tốt, tuy nhiên cần có tầm nhìn chiến lược và dài hạn. Theo ông Tây, Việt Nam không chỉ đưa vào sử dụng xăng E10 mà nên nâng dần lên E15 hay E20 như của Thái Lan, Brazil.

Ngoài ra, Nhà nước cần chi ra một khoản tiền để đầu tư dự trữ năng lượng quốc gia, có thể dự trữ lên đến 60 ngày hoặc 120 ngày. Có thể dự trữ luân phiên theo nguyên tắc nhập trước xuất trước, làm cho lượng xăng dầu tồn trữ không bị giảm chất lượng.

"Kho dự trữ này có thể nói là giải quyết được rất lớn khi nguồn cung bị biến động, đồng thời nó cũng đảm bảo được giá cả trong nước vì có thể nhập hàng trong những lúc giá thấp", ông Tây đề xuất.

Người dân và doanh nghiệp đồng loạt thay đổi thói quen

Khi giá xăng tăng, người dân và doanh nghiệp đã chủ động biến những lời khuyên thành hành động cụ thể.

Anh Lê Văn Hải, tài xế xe ôm truyền thống, chia sẻ: Tiết kiệm xăng giờ không còn là khẩu hiệu trên tivi nữa mà là hành động của rất nhiều người, trong đó có tôi. Từ lúc xăng đắt lên, tôi không còn rong ruổi cả ngày để tìm khách mà chủ động chọn chỗ hợp lý để tắt máy chờ như đứng gần bến xe, ga tàu.

Tôi cũng không còn tranh thủ vòng qua quán café quen thuộc sau mỗi ngày đi làm, nếu có nhu cầu thì dừng ngay quán nào gần nhất để không phải di chuyển hoặc thậm chí bỏ qua luôn. Đúng là giá xăng cao gây thất thu thật nhưng nhìn lại thì vì bỏ được nhiều thói quen cũ nên tôi cũng tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

Tiết kiệm năng lượng giờ đây không chỉ là lựa chọn mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. (Ảnh minh họa)

Tương tự, anh Hoàng Văn Thuận - một shipper giao hàng - cũng tìm cách hạn chế sử dụng xăng bằng những thay đổi linh hoạt. "Tôi đã dùng xe điện để đi làm và gom các đơn hàng theo những tuyến đường thuận tiện nhất để có thể ngồi một chỗ mà vẫn gọi được nhiều khách đến lấy. Trước kia tôi không hề có sự sắp xếp này, giờ mới thấy mình đã tiêu tốn nhiều nhiên liệu không cần thiết", anh Thuận chia sẻ.

Với chị Phạm Thị Chiên (Long Biên, Hà Nội), cách tiết kiệm xăng hữu hiệu là chọn đường đi làm ít đèn đỏ, ít kẹt xe vì theo chị, 3km đường thoáng còn tốn it hơn 2km đường ùn tắc. Đồng thời chị cũng gộp nhiều việc vào một chuyến như đi chợ, gửi đồ, đón con, thay vì chạy đi chạy về nhiều lần như trước.

“Tôi đang hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm, đi làm sớm hơn và tránh những cung đường thường xuyên tắc. Khi mua đồ, tôi chọn cửa hàng gần nhà thay vì đi xe ra xa chỉ vì rẻ hơn vài nghìn đồng. Tôi nghĩ mỗi việc làm nhỏ đều góp phần tiết kiệm nhiên liệu cho nguồn cung cả nước”, chị Chiên nói.

Còn chị Lê Thị Yến (Yên Sở, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi và đồng nghiệp nhà gần nhau nên luân phiên dùng xe của mỗi người. Tuần này tôi chở, tuần sau bạn chở. Tiền xăng chia đều nên ai cũng nhẹ hơn, nhưng quan trọng là chúng tôi đang hưởng ứng phong trào tiết kiệm xăng dầu. Tôi cũng thấy nhiều phụ huynh trong khu dân cư lập nhóm “chung nhau đưa con đi học”. 2-3 đứa trẻ đi cùng một xe, bố mẹ luân phiên đưa, đón”.

Không chỉ người dân, doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ cũng thích nghi bằng cách tối ưu hóa vận hành: ghép đơn hàng, giảm số chuyến xe rỗng, kiểm soát tiêu hao nhiên liệu, chuyển họp trực tuyến, sử dụng phương tiện chung.

"Doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh hoạt động, trong đó giảm khai thác một số chuyến không hiệu quả. Chúng tôi cũng cắt giảm 30% số lượng chuyến xe, đồng thời kéo giãn thời gian giữa các chuyến để dồn khách vào các khung giờ có hệ số lấp đầy tốt hơn, không để xe chạy rỗng và rà soát lại toàn bộ lịch khai thác. Chúng tôi cũng siết tiêu hao nhiên liệu, giãn đầu tư chưa cấp bách và chấp nhận lợi nhuận thấp để giữ tuyến”, ông Bằng nói.

Tại Công ty vận tải Quang Huy (xã Thanh Trì, TP. Hà Nội) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistic - câu chuyện tiết kiệm xăng dầu trong bối cảnh mới đang bắt đầu từ việc ghép đơn hàng để hạn chế số chuyến đi. “Chúng tôi siết lại quy trình, tính toán kỹ từng chuyến xe để tránh lãng phí”, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc công ty, cho biết.

Phong trào tiết kiệm xăng dầu đang được biến thành hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Từ việc chọn tuyến đường hợp lý, dùng xe chung, gộp việc đi lại, đến tối ưu hóa vận hành trong doanh nghiệp, mọi hành động nhỏ đều góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tiết kiệm xăng dầu đã vượt ra khỏi phạm vi cá nhân hay doanh nghiệp. Nó là trách nhiệm chung của cộng đồng, là chiến lược quốc gia, là cơ hội vừa ứng phó với biến động, vừa chuẩn bị cho tương lai năng lượng xanh. Những hành động nhỏ hôm nay - chọn tuyến đường, dùng xe chung, tối ưu hóa chuyến đi - đặt nền móng cho một hệ thống năng lượng bền vững, ổn định và thân thiện môi trường.

Trong mỗi thách thức đều ẩn chứa cơ hội: cơ hội tiết kiệm, cơ hội đổi mới, cơ hội nâng cao ý thức cộng đồng, và cơ hội xây dựng nền tảng cho tương lai xanh.