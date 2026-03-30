Kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng

Nhà kho rộng hàng nghìn m2 gần Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), bốc cháy ngùn ngụt
Khoảng 0h40 ngày 30/3, lửa bùng lên tại kho xưởng chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội.
Ngọn lửa bùng phát nhanh, bao trùm cả khu khiến nhiều người hoảng sợ.
Một người thuê trọ gần khu vực cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị cảm thấy nhiệt độ tăng bất thường kèm theo mùi khét nên đã hô hoán mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi ra tới nơi, chị phát hiện một xưởng gỗ đang cháy dữ dội.
Bên trong xưởng gỗ chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng, tạo thành cột khói bốc cao.
Xe cứu hoả, xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường.
Thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê.
Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.
Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật.
