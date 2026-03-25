Chàng rể kể phút phá mái tôn cứu bố mẹ trong nhà 7 tầng bốc cháy

Tối 24/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà cao 7 tầng trên phố Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Chỉ trong ít phút, toàn bộ 7 người, gồm 2 người già và 3 trẻ nhỏ, được cứu thoát ra ngoài an toàn.

Công tác cứu nạn được thực hiện khẩn trương, người dân và các lực lượng chức năng tận dụng tối đa "thời gian vàng" giải cứu các nạn nhân.

Trong lúc nguy cấp, 2 người đàn ông dùng búa, xà beng cố gắng phá mái tôn mở lối thoát nạn khẩn cấp rồi dùng thang đưa người mắc kẹt trèo qua mái nhà sang nhà hàng xóm.

Hai người đàn ông phá cửa cứu người mắc kẹt.

Trong nhóm người leo lên mái nhà ứng cứu có anh Nguyễn Tiến Long (SN 1983, con rể chủ nhà) cùng một nam thanh niên tên Cường.

Anh Long cho biết, thấy khói đen bốc lên từ nhà bố mẹ vợ, anh liền vội vã lao vào kiếm tìm người thân.

"Tôi cố gắng leo lên từ tầng 1 của căn nhà nhưng khói đen dày đặc, không thể vào được", anh Long nói. Ngay lúc đó, nhận thấy có thể leo sang mái ngôi nhà đang cháy từ công trình đang xây dựng bên cạnh, anh Long cùng nhiều người nhanh chóng trèo lên.

Anh Long kể lại phút phá mái tôn cứu bố mẹ vợ và những người mắc kẹt.

"Khi chạy lên đến tầng 3 thấy rất nóng, tôi vô tình chạm vào lan can nên bị bỏng. Thấy khói dày đặc, tôi chạy xuống dưới và sang nhà hàng xóm đang xây, xin cho lên nhờ rồi chạy thẳng trên tầng thượng. Tôi đứng trên đó khoảng 5 phút xem có ai cầu cứu không.

Tôi thấy tay mẹ đang vẫy, Cậu thanh niên áo đen đưa tôi cái xà beng, sau đó tôi nhảy thẳng sang mái tôn nhà đang cháy, tìm mọi cách để phá dỡ mái nhà. Cùng lúc này, cậu thanh niên lấy thang tre bắc qua, rồi bò sang, cầm theo dụng cụ để phá mái nhà", anh Long kể.

Khi mái nhà được đập thủng, anh Long mang chiếc thang tre đặt xuống cho mọi người trèo lên.

Bố mẹ vợ anh Long leo thang lên được nóc nhà, mọi người tiếp tục hô hoán vẫn còn trẻ nhỏ và người ở tầng 6. Anh Long chạy xuống tầng 6 định cứu người nhưng khói dày đặc nên đành chạy ngược lên. Anh gặp nam sinh tên Tú, nam thanh niên nhắc anh dội nước vào người rồi cả hai tìm cách xuống tầng 6.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Anh Long và em vợ đi phía trước, Tú đi sau tìm lối vào, họ đập cửa thoát hiểm đưa được những người mắc kẹt lên trên và gọi mọi người phụ giúp để đưa sang nhà bên cạnh an toàn.

Thời điểm đó, trên người anh Long có nhiều vết trầy xước, máu chảy khá nhiều nhưng anh gần như không cảm thấy đau. Người đàn ông chỉ nghĩ làm sao cứu được càng nhiều người càng tốt.

Anh Long thừa nhận, không phải ai cũng đủ can đảm bước sang mái tôn vừa cao, dốc lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm để cứu người. Đến giờ, anh vẫn không biết danh tính người đã cầm búa hỗ trợ mình phá mái. Trong lúc gấp gáp, anh hỏi tên nhưng nam thanh niên chỉ đáp: “Anh không cần hỏi tên em đâu”. Sau khi cùng cứu người, nam thanh niên mặc áo đen lặng lẽ rời đi.

"Tôi thấy bản thân tôi cũng như bạn đó, đầu tiên là phải cứu người. Nhà tôi còn có bố mẹ ở đó nên tôi phải liều mình cứu, cũng là động lực để tôi dám nhảy sang mái nhà bên cạnh. Chúng tôi chỉ muốn làm sao cứu được càng nhiều người càng tốt", anh Long chia sẻ.

Chị Vân kể lại thời điểm nhà hàng xóm bị cháy.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn, khi xem lại clip về người hùng, chị Vân (người bán hàng ngay cạnh ngôi nhà bị cháy) cho biết, chị vẫn thấy hồi hộp, cảm phục trước sự nhiệt tình, dũng cảm, không màng tính mạng để cứu người của những "người hùng".

Khi thấy hoả hoạn, chị Vân vội thu dọn đồ đạc, đảm bảo an toàn cho gia đình. Bên ngoài đường, tiếng hò hét thất thanh gọi những người mắc kẹt bên trong chạy thoát, hàng xóm và người đi đường vội vàng tìm cách ứng cứu. Người mở điện thoại gọi công an, người tìm bình cứu hoả.

"Tất cả mọi người ai có sức gì thì làm đấy, người chạy ra, người chạy vào hô hoán", chị Vân nhớ lại.

Khi chạy ra hiện trường, chị Vân chứng kiến một số người trèo lên nóc nhà, cố gắng dùng sức phá mái tôn tạo lối thoái hiểm. Lúc này ngọn lửa đang lan nhanh, cuộc chiến với "thần lửa" được tính bằng giây.

Tuy nhiên, với sự lăn xả, đồng lòng của người dân và lực lượng chức năng, vụ hoả hoạn nhanh chóng được dập tắt, không gây thiệt hại về người.