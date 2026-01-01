Cháy xưởng sản xuất tranh ven sông ở Hà Nội ngày đầu năm mới

(VTC News) -

Chiều tối 1/1/2026, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất tranh nằm trên tuyến đường ven sông thuộc thôn Thạch Bích, xã Bình Minh, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát lúc 18h30 cùng ngày. Thời điểm này, tại xưởng đang chứa nhiều vật liệu phục vụ sản xuất tranh như giấy, gỗ và các vật tư dễ bắt lửa.

Ngọn lửa lan nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao, có thể quan sát từ xa, khiến các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực ven sông lo lắng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 33 cùng Đội số 4 tới hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công an xã Bình Minh tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn.

Do đặc thù xưởng sản xuất nằm ven sông, không gian tiếp cận hạn chế và bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, công tác dập lửa gặp không ít khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ phải triển khai đồng thời nhiều mũi phun nước, vừa khống chế ngọn lửa, vừa đảm bảo an toàn cho khu dân cư lân cận.

Được biết, toàn bộ những người có mặt trong xưởng khi xảy ra cháy đã kịp thời thoát ra ngoài, không ghi nhận thiệt hại về người. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế, không lan rộng sang các khu vực xung quanh.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn bước đầu được nhận định có thể liên quan đến sự cố chập điện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Trước đó, hôm 31/12, tại phố Hàng Mã, Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người bị thương.

Thời điểm xảy ra cháy, người dân phát hiện có khói bốc ra từ khu vực tầng 3 của ngôi nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 7 và 8 điều động 4 xe cứu hoả tới hiện trường. Xe thang cũng được điều động có mặt. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường phong toả điều tiết giao thông qua khu vực để công tác cứu hoả thông suốt.

Đến 9h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói. Đồng thời, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.