Xác định 2 đội vô địch vòng loại Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

(VTC News) -

Sau 13 ngày thi đấu liên tục từ 15-27/10 với 56 đội nam và 32 đội nữ, Vòng loại Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Bắc diễn ra từ 15/10 đến 27/10. 88 đội bóng (56 đội nam, 32 đội nữ) thi đấu liên tục để xác định những đại diện xuất sắc nhất giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc.

Với phong độ ấn tượng và hành trình toàn thắng, đội nữ Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) xuất sắc đăng quang ngôi vô địch vòng loại miền Bắc sau khi vượt qua Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) với tỷ số 36–25. Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu bền bỉ và bản lĩnh của các cô gái VNU trong suốt mùa giải.

Vòng loại giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Bắc khép lại sau 13 ngày thi đấu liên tục.

Danh hiệu Á quân lần thứ hai liên tiếp giúp đội nữ HNUE tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại đấu trường bóng rổ sinh viên khu vực miền Bắc.

Ở nội dung nam, Đại học Giao thông Vận tải (UTC) lên ngôi vô địch thuyết phục sau chiến thắng 60–48 trước Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB), cũng là đội vô địch mùa trước.

Các vận động viên của UTC trình diễn lối chơi bùng nổ với chuỗi ném ba điểm liên tiếp ngay từ hiệp đầu, tạo nên cách biệt lớn và làm bùng nổ không khí tại Nhà thi đấu Phenikaa. Nguyễn Văn Trường – người giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất nội dung nam, đã góp công lớn giúp UTC trở thành đội đầu tiên hai lần vô địch khu vực miền Bắc.

Ở nội dung nữ, danh hiệu VĐV xuất sắc nhất thuộc về Vũ Mai Anh (ĐH Quốc gia Hà Nội), với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu đáng ngưỡng mộ.

Cùng với khu vực miền Bắc, vòng loại miền Trung và miền Nam cũng đang lần lượt diễn ra, quy tụ hàng chục trường đại học và hàng nghìn sinh viên trên khắp cả nước Các đội bóng xuất sắc nhất sẽ hội tụ tại Vòng Chung kết Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360, hứa hẹn những trận cầu đỉnh cao, cống hiến và lan tỏa tinh thần thể thao sinh viên Việt Nam.

Vòng chung kết toàn quốc có 8 đội nam và 6 đội nữ tham dự, diễn ra từ 6/11 đến 16/11 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.