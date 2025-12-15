Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm

(VTC News) -

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm, ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong khẳng định đây là minh chứng cho những nỗ lực, tinh thần đổi mới và sự vươn lên của toàn ngành du lịch Việt Nam. "Cột mốc này càng có ý nghĩa sâu sắc khi đạt được trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19", ông nói.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong (áo đen) chúc mừng vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm 2025.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, ngành du lịch đã phục hồi và tăng trưởng liên tục. Theo đó, năm 2023 đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt và năm 2025 dự kiến đón trên 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch.

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong khi đó, tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ khoảng 5%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Theo Thứ trưởng, việc lựa chọn Phú Quốc là nơi tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu mang nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là trung tâm du lịch biển đảo tiêu biểu của Việt Nam mà còn là địa phương có thế mạnh về tài nguyên, hạ tầng hiện đại, có đầy đủ năng lực để tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, hướng tới APEC 2027.

Lễ đón được tổ chức tại hai điểm chính của khu vực sân bay, tại chân máy bay và trong sảnh của sân bay. Hành khách thứ 19.999.999, 20.000.001 và đặc biệt hành khách thứ 20.000.000 nhận được nhiều phần quà bất ngờ, có giá trị của các đơn vị đồng hành, kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức để lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa.

Cột mốc 20 triệu khách quốc tế được xem là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới. Ngành Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.