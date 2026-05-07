Hạ Long gọi tên kỳ quan mới: Công viên Thủy cung lớn nhất thế giới quy mô 24ha

(VTC News) -

Khi nỗi mong chờ “những kỳ quan tầm quốc tế” sắp được khỏa lấp

Anh Minh Quân (35 tuổi, freelancer tại Hà Nội) vẫn nhớ như in cảm giác choáng ngợp khi đứng trước bể kính khổng lồ tại thủy cung Chimelong Ocean Kingdom (Trung Quốc) vào hai năm trước. “Lúc đó, nhìn những con cá mập voi khổng lồ lướt ngay sát tầm mắt, tôi đã tự hỏi: Tại sao một đất nước có đường bờ biển dài và đẹp như Việt Nam mà chúng ta vẫn chưa có một biểu tượng giải trí tầm cỡ như vậy?”, anh Quân chia sẻ.

Bên trong Chimelong Ocean Kingdom – thủy cung lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. (Ảnh: Chimelong Ocean Kingdom)

Nỗi "thèm thuồng" ấy của những người đam mê xê dịch như anh Quân sắp được khỏa lấp bằng một niềm tự hào còn lớn lao hơn thế. Không lâu nữa, ngay tại tâm điểm của siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, một "trái tim đại dương" sẽ bắt đầu nhịp đập.

Trên diện tích 24ha hiếm có, công viên Thủy cung được phân tách thành hai thế giới đối lập nhưng hài hòa: 12ha đại dương huyền bí lấy cảm hứng từ “hai vạn dặm dưới biển” và 12ha rừng rậm Amazon tạo nên chuẩn mực giải trí mới mang tầm quốc tế.

Với 450 triệu lít nước xanh trong vắt - gấp nhiều lần thủy cung lớn nhất thế giới hiện tại ở Trung Quốc và tương đương 70% hệ thống ngầm thoát lũ Tokyo, đây không chỉ là công trình kiến trúc mà là lời khẳng định vị thế của Vịnh Hạ Long trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Công viên Thủy cung ở VinWonder Hạ Long sẽ có những loài “thủy quái” khổng lồ, độc lạ trên thế giới, chưa từng có ở bất kỳ thủy cung nào tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Đây sẽ là nơi quy tụ những loài "thủy quái" cực lớn như cá hô nặng vài trăm cân, cao từ 1,8m đến 1,9m, những loài cá siêu to từ vùng Amazon với chiều dài lên tới 4-5m. Dự án cũng sẽ tích hợp một cảng sư tử biển lấy cảm hứng từ Pier 39 tại Mỹ, nơi thu hút 15 triệu khách/năm. Điều này giúp mang đến trải nghiệm hiếm hoi tại châu Á, cho phép du khách tận mắt chiêm ngưỡng sư tử biển phơi nắng.

Công viên Thủy cung không chỉ là nơi nuôi dưỡng hàng vạn sinh vật biển quý hiếm mà còn là nơi nhen nhóm những cảm xúc mãnh liệt nhất của du khách khi được "chạm" vào lòng đại dương theo một cách đẳng cấp nhất.

Cảng Pier số 39 - biểu tượng văn hóa đặc sắc của San Francisco (Mỹ), nổi tiếng với những đàn sư tử biển tụ tập trên các bến nổi. (Ảnh: Travel PanAmerica)

Nếu Công viên Thủy cung là một cuộc viễn du của thị giác thì nhà hàng kính dưới nước là đỉnh cao của sự hưởng thụ, nơi mọi giác quan được đánh thức trong một không gian siêu thực. Hãy tưởng tượng, bạn đang ngồi giữa lòng một vòm kính khổng lồ, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi hàng triệu lít nước xanh thẳm. Phía trên đầu và xung quanh, những đàn cá sắc màu uốn lượn như vũ công, ánh sáng lân quang hắt ra từ rặng san hô tạo nên một khung cảnh huyền ảo chưa từng có.

Điểm khiến giới mộ điệu phải "ngả mũ" chính là quy mô hơn 1.000 chỗ ngồi. Trên thế giới, những nhà hàng dưới nước thường là những không gian nhỏ hẹp, giới hạn chỉ vài chục khách với danh sách chờ kéo dài cả năm trời. Nhưng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, rào cản đó đã bị phá vỡ. Đây không còn là một căn phòng nhỏ dưới đáy biển mà là một "Cung điện Atlantis" thực thụ, mang tới trải nghiệm độc bản cho du khách.

Nhà hàng kính quy mô lớn nhất thế giới là nơi lý tưởng cho những bữa tiệc thượng lưu, những buổi cầu hôn lãng mạn dưới sự chứng kiến của vạn vật đại dương. (Ảnh minh họa)

Lời giải cho bài toán du lịch 365 ngày của Vịnh Hạ Long

Sự xuất hiện của những siêu công trình như Công viên Thủy cung lớn nhất thế giới hay nhà hàng kính không chỉ làm thỏa lòng những du khách yêu khám phá mà còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn, đó là “xoay trục du lịch” vùng di sản. Từ lâu, Hạ Long luôn đối mặt với thực tế du lịch phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, thời tiết. Mùa hè "cháy phòng" nhưng khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về hoặc những ngày mưa bão, thành phố biển dường như rơi vào trạng thái "ngủ đông".

Đứng dưới góc độ một người làm nghề lâu năm, ông Nguyễn Tùng, Giám đốc một đơn vị lữ hành quốc tế chuyên dòng khách Âu - Mỹ tại Quảng Ninh không giấu nổi sự hào hứng: “Cái thiếu nhất của Hạ Long bấy lâu nay là những điểm đến trải nghiệm trong nhà tầm cỡ quốc tế. Khi khách quốc tế hay khách cao cấp đến, nếu gặp thời tiết xấu, chúng tôi gần như không có phương án thay thế đủ hấp dẫn để giữ chân họ.”

Việc kiến tạo một "Disney Land bên bờ Vịnh" với những tiện ích kỷ lục sẽ tạo ra nguồn thu bền vững cho địa phương.

Với Công viên Thủy cung quy mô 24ha, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn tại Hạ Long mà không cần quan tâm đến dự báo thời tiết. “Một hệ sinh thái giải trí khép kín, đẳng cấp và hoạt động xuyên suốt 365 ngày sẽ tạo ra dòng khách ổn định, từ đó kích cầu chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú", ông Tùng phân tích.

Đồng quan điểm, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định, việc kiến tạo một siêu quần thể giải trí bên bờ Vịnh di sản với những tiện ích kỷ lục sẽ tạo ra nguồn thu bền vững. Dòng chảy kinh tế từ dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng và mua sắm tại các khu phố thương mại không ngủ như Chill Town hay Vincom Mega Mall sẽ “không ngừng nghỉ”.

Một chương mới cho Vịnh Di sản đã mở ra, nơi mỗi phút giây đều là một cuộc viễn du kỳ thú. Một Hạ Long không chỉ để ngắm nhìn mà là để sống, để cảm nhận và để tự hào suốt 365 ngày trong năm của người dân và du khách.