Khách quốc tế rộn ràng 'xông đất', du lịch hứa hẹn một năm bứt phá

(VTC News) -

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho một khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn cho thấy sức hút ngày càng gia tăng của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2) tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ đón hai du thuyền quốc tế Seabourn Encore và Piano Land với gần 2.400 du khách đến từ châu Âu và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là những vị khách quốc tế đầu tiên “xông đất” Quảng Ninh trong năm mới Bính Ngọ.

Các hoạt động đón tàu được tổ chức trang trọng với các tiết mục nghệ thuật truyền thống, tặng hoa và quà lưu niệm cho du khách, thể hiện sự hiếu khách và chuyên nghiệp của điểm đến.

Những vị khách đầu tiên xông đất Hạ Long. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

“Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 29 tháng Chạp đến mùng 9 Tết), Quảng Ninh dự kiến đón 6 chuyến tàu biển quốc tế với hàng nghìn lượt khách, tạo khí thế sôi động ngay từ những ngày đầu năm”, Cục Du lịch Quốc gia cho biết.

Tại Đà Nẵng, sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, thành phố đã tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Thái Lan, Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Du khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày mùng 1 Tết được chào đón bằng nghi thức truyền thống, tặng hoa, lì xì và tham gia các hoạt động văn hóa như múa lân, nhảy sạp. Hoạt động này góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc văn hóa.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, Phú Quốc ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao, với số chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục so với cùng kỳ (50 chuyến bay quốc tế ngày 14/2). Đảo ngọc Phú Quốc bước vào cao điểm du lịch mùa Tết với sự gia tăng mạnh mẽ của các đường bay quốc tế, đưa du khách từ nhiều thị trường đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Bên cạnh hoạt động nghỉ dưỡng, nhiều du khách quốc tế còn tham gia trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam như viết thư pháp, mặc áo dài chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Tín hiệu tích cực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Tại chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc (Ninh Bình), từ sáng sớm ngày 17- 18 (ngày 1 và 2 Tết), đông đảo du khách trong và ngoài nước đã đến lễ chùa, vãn cảnh, cầu bình an đầu xuân.

Bên cạnh khách nội địa, nhiều đoàn khách quốc tế đến từ Ấn Độ, Anh, Pháp… lựa chọn Ninh Bình làm điểm đến đầu năm. Đại diện ngành du lịch cùng các khu, điểm du lịch đã tặng hoa, lì xì và gửi lời chúc năm mới tới những vị khách “xông đất”.

Những đoàn khách đầu tiên đến với Khu du lịch sinh thái Thung Nham nhận lì xì và lời chúc đầu năm. (Ảnh: Sỏ Du lịch Ninh Bình).

Dịp này, Ninh Bình chính thức đưa vào khai thác điểm du lịch mới Thung Ui, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm trong quần thể Tràng An, giảm tải cho các điểm tham quan đông khách. Thung Ui được định hướng phát triển theo mô hình du lịch văn hóa - tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng “chậm”, tái hiện các giá trị lịch sử thời Đinh và bản sắc văn hóa Mường giữa cảnh quan thiên nhiên hoang sơ.

Bên cạnh đó, nhiều khu, điểm du lịch khác của Ninh Bình cũng đón lượng khách lớn như Hang Múa, khu du lịch sinh thái Thung Nham, đền Trần… Du khách tham gia các hoạt động du xuân, dâng hương, chụp ảnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương trong không khí rộn ràng, phấn khởi.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết hoạt động đón khách đầu năm là chương trình thường niên, nhằm gửi thông điệp Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Ngay trong ngày đầu năm, lượng khách tăng tích cực, đặc biệt là khách quốc tế từ Ấn Độ và các nước châu Âu.

Năm 2025, Ninh Bình đón khoảng 4,4 triệu lượt khách lưu trú. Bước sang năm 2026, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 20%, tập trung kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách thông qua phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Ngành du lịch dự báo lượng khách đến Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, mở ra kỳ vọng hoàn thành mục tiêu đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, việc nhiều địa phương tổ chức đón khách quốc tế “xông đất” ngay trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến và niềm tin của thị trường quốc tế đối với du lịch Việt Nam đang được củng cố.

Hoạt động đón khách đầu năm không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách và giàu bản sắc.

"Trong tháng 1/2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, lần đầu tiên đạt gần 2,5 triệu lượt. Những tín hiệu khởi sắc tiếp nối trong dịp đầu Xuân Bính Ngọ là cơ sở để kỳ vọng vào một năm phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay", Cục Du lịch Quốc gia tin tưởng.