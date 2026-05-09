4 tháng đầu năm, du lịch TP.HCM thu 172.000 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm

Sáng 9/5, thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, ngành du lịch thành phố tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong 4 tháng đầu năm 2026 với khoảng 4,78 triệu lượt khách quốc tế, đạt 43,5% kế hoạch năm; khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt.

Tổng thu ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm, khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế thành phố.

Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch tại TP.HCM.

Riêng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 kéo dài từ ngày 25/4 đến hết 3/5/2026, TP.HCM ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ này ước đạt 8.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ, ngành du lịch thành phố cũng đón đoàn gần 890 khách MICE đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn từ ngày 1-9/5. Theo Sở Du lịch, điều này tiếp tục cho thấy sức hút của TP.HCM với phân khúc khách MICE quốc tế.

Du lịch TP.HCM thu khoảng 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ liên tiếp vừa qua.

Song song với tăng trưởng lượng khách, TP.HCM cũng đẩy mạnh các chương trình kích cầu và phát triển sản phẩm du lịch mới.

Trong chương trình kích cầu du lịch năm 2026, thành phố công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới. Riêng Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026 ghi nhận doanh thu từ bán tour, dịch vụ và sản phẩm du lịch ước hơn 120 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như tour đêm “Trăng chiến khu” tại Địa đạo Củ Chi, sản phẩm “Retro Rides Saigon by Night” hay Chợ Lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực Chợ Lớn.

Bên cạnh đó, sản phẩm “Ngắm Thành phố từ trên cao” bằng trực thăng cũng bước đầu nhận được phản hồi tích cực, đặc biệt từ khách quốc tế.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, kinh tế đêm, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn như Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa 8 năm 2026 và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 - ITE HCMC 2026.